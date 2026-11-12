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O capitão da seleção da Inglaterra, Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, acredita que o Manchester United terá um "treinador excelente" caso contrate Mauricio Pochettino se Michael Carrick for demitido.

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Espera-se que o Manchester United demita Carrick durante a atual data Fifa, após o pior início de temporada da história do clube no Campeonato Inglês.

O empate por 4 a 4 em casa diante do Aston Villa, no último domingo, fez o Manchester United cair para a 18ª posição do Campeonato Inglês, com apenas uma vitória em dez partidas. A equipe de Carrick também já havia se despedido da Copa da Liga Inglesa após perder por 3 a 2 em casa para o Brighton, em setembro.

O Manchester United já chegou a um acordo preliminar com Pochettino, atual técnico da seleção dos Estados Unidos, mas seu contrato inclui uma cláusula de rescisão no valor de 10 milhões de dólares (7,4 milhões de libras esterlinas), e espera-se que o argentino esteja pronto para o próximo jogo do United no Campeonato Inglês, contra o Liverpool, em 22 de novembro.

Kane trabalhou lado a lado com Pochettino por cinco anos no Tottenham, onde chegaram à final da Copa da Liga e à final da Liga dos Campeões da Europa, e apoiou a possível transferência do técnico de 54 anos para o Manchester United.

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Quando questionado sobre a possibilidade da ida de Pochettino para Old Trafford, Kane disse: "É evidente que eu e Mauricio temos uma relação fantástica".

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E acrescentou, segundo o jornal inglês "Metro": "Já o citei como um dos treinadores que tiveram grande influência na minha carreira e no meu desenvolvimento de forma notável. Naquela fase da minha carreira, eu precisava da sua orientação e da sua maneira de me motivar, não apenas dentro de campo, mas também fora dele. Ele foi extremamente útil".

O atacante inglês prosseguiu em suas declarações: "É evidente que ele é um treinador fantástico, pois dirigiu os maiores clubes do mundo. Do meu ponto de vista, não encontro palavras suficientes para elogiá-lo".

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E concluiu: "Teremos que esperar para ver o que vai acontecer, mas sei que ele é um grande homem e também um técnico fantástico".

Harry Kane se destacou com força no Tottenham Hotspur, depois de subir pela base do clube e conseguir se impor no time principal a partir da temporada 2014-2015, passando cerca de 10 anos em suas fileiras e tornando-se o maior artilheiro da história do clube, com 280 gols em 435 jogos por todas as competições. Ele também marcou 213 gols no Campeonato Inglês, conquistou a Chuteira de Ouro da Premier League três vezes e chegou com a equipe à final da Liga dos Campeões da Europa em 2019.

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Em agosto de 2023, Kane decidiu viver uma nova experiência ao se transferir para o Bayern de Munique, em busca dos títulos que não teve durante sua trajetória no Tottenham, e rapidamente conseguiu brilhar no Campeonato Alemão, depois de se sagrar artilheiro da competição em sua primeira temporada com 36 gols, antes de conquistar o título do Campeonato Alemão duas vezes e a Copa da Alemanha, além da Supercopa da Alemanha, começando a colecionar troféus em nível coletivo, após ter sido durante anos um dos principais artilheiros sem grandes conquistas em seu antigo clube.