"Vamos agora repassar juntos todas as chances de gol que tivemos?", perguntou o diretor esportivo Max Eberl em sua análise deste jogo maluco na zona mista. Teria sido uma noite longa. Mas, antes mesmo que um dos repórteres presentes pudesse concordar, Eberl descartou esse procedimento e apenas constatou: "Não sou um grande fã de gols esperados. Mas li que tivemos cinco vírgula alguma coisa. Aí você pode criar quantas chances de gol quiser, se não as fizer."

O Bayern de Munique também tropeçou contra o Augsburg, claro, por causa de Manuel Neuer. Seu erro capital resultou no 0 a 1 após oito segundos, o gol mais rápido da história da Bundesliga. No momentâneo 1 a 2 de Rodrigo Ribeiro, Neuer voltou a agir de forma infeliz, assim como toda a linha defensiva. Mas, acima de tudo, os bávaros tropeçaram contra o Augsburg por causa de seu aproveitamento devastadoramente ruim das chances.

O Bayern de Munique criou contra o Augsburg um xG de 5,13 gols esperados. Com grande folga, sua melhor marca na temporada do Bayern, que ainda é jovem, mas já tem muitos jogos com placares elásticos. No 7 a 0 sobre o Union Berlin imediatamente antes da pausa para a Data Fifa, por exemplo, os bávaros tinham chegado "apenas" a 3,71.

Segundo o portal de dados Statmuse , o valor contra o Augsburg é até o oitavo mais alto do Bayern de Munique na Bundesliga desde o início da coleta de dados, na temporada 2021/22. O recorde de xG nesse período, segundo o portal, veio em uma vitória por 8 a 1 sobre o Mainz 05 em 2024 e é de 6,57. Em todos os sete jogos com um xG mais alto do que o registrado agora contra o Augsburg, os bávaros marcaram pelo menos quatro gols.

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Luis Diaz e Serge Gnabry marcaram dois gols impedidos cada

Também não se pode esquecer: no xG de 5,13 criado agora em Augsburg, os quatro gols anulados por impedimento de Luis Diaz e Serge Gnabry (dois cada) nem sequer estão incluídos. Caso contrário, os bávaros provavelmente teriam estabelecido um novo recorde. Três das quatro anulações, aliás, foram incontestáveis. Mas o primeiro gol de Luis Diaz, um espetacular voleio em queda, na visão não só de Eberl, deveria ter valido.

Josip Stanisic estava impedido no lance anterior, mas o gol saiu depois de uma nova situação de jogo. O árbitro Sven Jablonski validou o lance inicialmente, mas voltou atrás após intervenção do VAR. "Foi muito bom que o VAR estivesse em ação. Senão teríamos perdido por 6 a 2", disse Robin Fellhauer, do Augsburg, com um sorriso maroto, mas, no geral, se mostrou crítico ao VAR.

Embora Diaz tenha mandado a bola para o gol duas vezes, ele terminou a partida, curiosamente, com zero finalizações nas estatísticas oficiais e, consequentemente, também com um xG de 0. De maneira geral, por isso é possível registrar nele, de certa forma, um progresso. Nas semanas anteriores à pausa para a Data Fifa, Diaz havia desperdiçado uma série de grandes chances; desta vez, registrou 100% de aproveitamento. Agora só falta funcionar dentro da regra, ou então o árbitro colaborar.

O quanto Diaz anseia por um momento positivo deu para perceber em sua comemoração efusiva após o suposto 1 a 1, que acabou anulado. "Teria feito bem a ele se o gol tivesse valido", disse Eberl, que, após o período de recuperação de Diaz durante a pausa para a Data Fifa (ele abriu mão das partidas com a Colômbia), vê o jogador, no geral, "absolutamente em ascensão".

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Harry Kane se revela um desperdiçador de chances contra o Augsburg

No aproveitamento das chances, em Augsburg, quem chamou negativamente a atenção de forma surpreendente foi sobretudo Harry Kane. O inglês, tão certeiro antes e durante a pausa para a Data Fifa e, na verdade, sempre, de repente se apresentou transformado como um desperdiçador de chances, assumindo de certa forma o papel de Diaz. Kane desperdiçou três grandes chances e parou em oito finalizações, sendo que a mais perigosa acertou o travessão pouco antes do intervalo. Sozinho, Kane chegou a um xG de 1,55.

Quem teve o segundo maior número de finalizações (seis) foi Ismael Saibari. Ao menos ele marcou o momentâneo 1 a 1, enquanto Nathaniel Brown fez o 2 a 2 no fim (ambos após assistência de Kane). No total, os bávaros finalizaram 30 vezes contra o Augsburg.

A abundância de chances criadas foi, aliás, para Eberl, também a grande diferença em relação ao primeiro tropeço nesta temporada, o 0 a 0 contra o Schalke 04 na 2ª rodada. "Diferentemente do que foi em Schalke, encontramos muito mais soluções", disse o diretor esportivo. Naquela ocasião, os bávaros haviam chegado a um xG de apenas 1,94.

Kimmich, por sua vez, não atribuiu a abundância de chances de gol apenas à força ofensiva do Bayern de Munique. "De forma geral, eu realmente fiquei surpreso por termos chegado a tantas chances de gol", disse ele. "Sinceramente, achei que o Augsburg nem defendeu tão excepcionalmente bem."

Bayern de Munique: os valores de xG nos jogos da temporada até aqui