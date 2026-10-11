"Quer que a gente passe agora por todas as chances de gol que tivemos?", perguntou o diretor esportivo Max Eberl em sua análise deste jogo maluco na zona mista. Teria sido uma noite longa. Mas, antes mesmo que um dos repórteres presentes pudesse concordar, Eberl descartou esse procedimento e apenas constatou: "Não sou um grande fã de gols esperados. Mas li que tivemos cinco vírgula alguma coisa. Aí você pode criar quantas chances de gol quiser, se não fizer."

O Bayern de Munique tropeçou contra o Augsburg também, claro, por causa de Manuel Neuer. Seu erro grosseiro resultou no 0 a 1 após oito segundos, o gol mais rápido da história da Bundesliga. No momentâneo 1 a 2 de Rodrigo Ribeiro, Neuer voltou a agir de forma infeliz, assim como toda a linha defensiva. Mas, acima de tudo, o time de Munique vacilou contra o Augsburg por causa de sua conversão de chances devastadora.

O Bayern de Munique criou contra o Augsburg um valor de xG de 5,13 gols esperados. De longe, a melhor marca na temporada do Bayern, ainda jovem, mas já rica em goleadas. No 7 a 0 contra o Union Berlin imediatamente antes da pausa para a Data Fifa, por exemplo, o time de Munique havia chegado "apenas" a 3,71.

Segundo o portal de dados Statmuse , o valor contra o Augsburg é até o oitavo maior do Bayern de Munique na Bundesliga desde o início da coleta de dados na temporada 2021/22. O recorde de xG nesse período, portanto, veio de uma vitória por 8 a 1 contra o Mainz 05 no ano de 2024 e é de 6,57. Em todos os sete jogos com um valor de xG superior ao agora registrado contra o Augsburg, o time de Munique marcou, aliás, ao menos quatro gols.

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Luis Diaz e Serge Gnabry marcaram dois gols impedidos cada

Além disso, não se pode esquecer: no valor de xG de 5,13 agora produzido em Augsburg, os quatro gols no total anulados por impedimento de Luis Diaz e Serge Gnabry (dois de cada) nem sequer estão incluídos. Caso contrário, o time de Munique provavelmente teria estabelecido um novo recorde. Três das quatro anulações de gol, aliás, foram indiscutíveis. O primeiro gol de Luis Diaz, um espetacular chute de voleio em queda, na visão não apenas de Eberl deveria ter valido.

Josip Stanisic estava impedido na origem da jogada, mas o gol saiu depois de uma nova situação de jogo. O árbitro Sven Jablonski validou o gol inicialmente, só depois da intervenção do VAR ele voltou atrás. "Foi muito bom que o VAR estivesse em ação. Senão teríamos perdido por 6 a 2", disse Robin Fellhauer, do Augsburg, com um sorriso maroto, mas, de forma geral, se mostrou crítico em relação ao VAR.

Embora Diaz tenha mandado a bola para o gol duas vezes, ele terminou a partida, curiosamente, de acordo com as estatísticas oficiais, com zero chutes e, consequentemente, também com um valor de xG de 0. De modo geral, portanto, é possível registrar de certa forma um progresso no caso dele. Nas semanas antes da pausa para a Data Fifa, Diaz vinha desperdiçando uma série de chances claríssimas; desta vez, registrou um aproveitamento de 100%. Agora só falta dar certo dentro da regra, ou então o árbitro colaborar.

O quanto Diaz anseia por uma experiência de sucesso ficou claro em sua comemoração efusiva após seu suposto 1 a 1, que no fim acabou anulado. "Teria simplesmente feito bem a ele se o gol tivesse valido", disse Eberl, que, após o período de recuperação de Diaz durante a pausa para a Data Fifa (ele abriu mão das partidas com a Colômbia), vê o jogador, no geral, "absolutamente em ascensão".

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Harry Kane se revela um desperdiçador de chances contra o Augsburg

Na conversão de chances, em Augsburg, quem chamou negativamente a atenção de forma surpreendente foi sobretudo Harry Kane. O inglês, tão certeiro antes e durante a pausa para a Data Fifa e, na verdade, quase sempre, apareceu de repente como se fosse outro e virou um desperdiçador de chances, assumindo, em certo sentido, o papel de Diaz. Kane desperdiçou três grandes chances e parou em oito finalizações; a mais perigosa acertou o travessão pouco antes do intervalo. Kane sozinho chegou a um valor de xG de 1,55.

O segundo maior número de chutes (seis) foi registrado por Ismael Saibari. Ao menos, ele fez o momentâneo 1 a 1; Nathaniel Brown marcou o 2 a 2 tardio (ambos com assistência de Kane). No total, o time de Munique finalizou 30 vezes contra o Augsburg.

A abundância de chances de gol criadas foi, aliás, para Eberl, também a grande diferença em relação ao primeiro tropeço da temporada, o 0 a 0 contra o Schalke 04 na 2ª rodada. "Diferentemente do que aconteceu contra o Schalke, encontramos muito mais soluções", disse o diretor esportivo. Na ocasião, o time de Munique havia chegado a um valor de xG de apenas 1,94.

Kimmich, por sua vez, não atribuiu a abundância de chances de gol apenas à força ofensiva do Bayern de Munique. "De forma geral, eu realmente fiquei surpreso por termos chegado a tantas chances de gol", disse ele. "Para ser sincero, achei que o Augsburg nem defendeu de forma excepcionalmente bem."

Bayern de Munique: os valores de xG nos jogos da temporada até aqui