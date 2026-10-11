"Querem que a gente repasse agora, juntos, todas as chances de gol que tivemos?", perguntou o diretor esportivo Max Eberl ao analisar essa partida movimentada na zona mista. Seria uma longa noite. Mas, antes que algum dos repórteres presentes pudesse concordar, Eberl desistiu da ideia e se limitou a constatar: "Não sou um grande fã de gols esperados. Mas li que tivemos cinco vírgula alguma coisa. Você pode criar quantas chances quiser, mas, se não as converter, não adianta."

O Bayern de Munique tropeçou contra o Augsburg, é claro, também por causa de Manuel Neuer. Seu erro grave resultou no 0:1 após oito segundos, o gol mais rápido da história da Bundesliga. No gol de Rodrigo Ribeiro que fez o placar chegar a 1:2, Neuer voltou a falhar, assim como toda a defesa. Acima de tudo, porém, o Bayern tropeçou contra o Augsburg por seu péssimo aproveitamento das chances.

O Bayern criou chances contra o Augsburg que corresponderam a um valor de xG de 5,13 gols esperados. Foi, com larga vantagem, sua melhor marca nesta temporada, ainda no começo, mas já repleta de goleadas. No 7:0 sobre o Union Berlin, imediatamente antes da pausa para as seleções, por exemplo, o Bayern havia chegado a "apenas" 3,71.

Segundo o portal de dados Statmuse , o valor registrado contra o Augsburg é até o oitavo maior do Bayern na Bundesliga desde o início da coleta desses dados, na temporada 2021/22. O recorde de xG nesse período veio, de acordo com o portal, em uma vitória por 8:1 sobre o FSV Mainz 05 em 2024 e é de 6,57. Aliás, nos sete jogos em que registrou um xG superior ao alcançado agora contra o Augsburg, o Bayern marcou pelo menos quatro gols.

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Luis Diaz e Serge Gnabry tiveram dois gols anulados por impedimento cada

Também não se pode esquecer: os quatro gols de Luis Diaz e Serge Gnabry anulados por impedimento, dois de cada, nem sequer entram no cálculo do xG de 5,13 criado agora em Augsburg. Caso contrário, o Bayern provavelmente teria estabelecido um novo recorde. Três das quatro anulações, aliás, não geraram controvérsia. Mas o primeiro gol de Luis Diaz, em um espetacular voleio de lado, deveria ter valido, não apenas na opinião de Eberl.

Josip Stanisic estava impedido no início da jogada, mas o gol saiu de uma nova situação de jogo. O árbitro Sven Jablonski validou o gol inicialmente e só voltou atrás após a intervenção do VAR. "Foi muito bom que o VAR estivesse em ação. Caso contrário, teríamos perdido por 6:2", disse Robin Fellhauer, do Augsburg, com um sorriso maroto, embora tenha feito críticas ao VAR de modo geral.

Embora tenha colocado a bola na rede duas vezes, Diaz curiosamente terminou a partida, segundo as estatísticas oficiais, com zero finalizações e, consequentemente, um xG de 0. Nesse sentido, pode-se dizer que ele apresentou certo progresso. Nas semanas anteriores à pausa para as seleções, Diaz havia desperdiçado uma série de grandes chances; desta vez, teve 100% de aproveitamento. Agora só falta conseguir isso dentro das regras, ou contar com a concordância do árbitro.

O quanto Diaz anseia por um momento de sucesso ficou evidente em sua comemoração efusiva após o que parecia ser o gol de 1:1, posteriormente anulado. "Teria feito muito bem a ele se o gol tivesse valido", disse Eberl, que vê Diaz "claramente em evolução" após o descanso durante a pausa para as seleções, período em que ele não participou dos jogos da Colômbia.

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Harry Kane desperdiça chances contra o Augsburg

Surpreendentemente, foi sobretudo Harry Kane quem se destacou negativamente no aproveitamento das chances em Augsburg. Tão certeiro antes e durante a pausa para as seleções e, na verdade, quase sempre, o inglês de repente se mostrou um desperdiçador de chances, como se tivesse assumido o papel de Diaz. Kane perdeu três grandes oportunidades e não marcou em nenhuma de suas oito finalizações. A mais perigosa acertou o travessão pouco antes do intervalo. Sozinho, Kane chegou a um xG de 1,55.

Ismael Saibari teve o segundo maior número de finalizações, com seis. Ao menos marcou o gol que deixou o placar em 1:1, enquanto Nathaniel Brown fez o 2:2 nos minutos finais. Ambos os gols vieram de assistências de Kane. Ao todo, o Bayern finalizou 30 vezes contra o Augsburg.

Para Eberl, a quantidade de chances criadas também foi a grande diferença em relação ao primeiro tropeço nesta temporada, o 0:0 contra o Schalke 04 na segunda rodada. "Ao contrário do que aconteceu na casa do Schalke, encontramos muito mais soluções", disse o diretor esportivo. Naquela ocasião, o Bayern havia chegado a um xG de apenas 1,94.

Kimmich, por sua vez, não atribuiu a abundância de chances apenas à força ofensiva do Bayern. "De modo geral, fiquei realmente surpreso por termos criado tantas chances de gol", disse. "Para ser sincero, achei que o Augsburg não defendeu tão bem assim."

Bayern de Munique: os valores de xG nos jogos disputados até agora na temporada