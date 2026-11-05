Harry Kane, do Bayern de Munique, é agora o jogador mais bem pago da Europa? Por que há motivos para duvidar

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Harry Kane teria assinado o contrato mais bem remunerado da história do Bayern de Munique e agora seria o jogador mais bem pago da Europa. Mas qual será, de fato, seu salário daqui para frente? Como são feitas as estimativas dos salários exorbitantes dos jogadores profissionais de futebol.

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Harry Kane teria se tornado o jogador com o maior salário-base da Europa ao renovar seu contrato com o Bayern de Munique até 2029. A contratação mais cara da história do Bayern de Munique (95 milhões de euros pagos ao Tottenham Hotspur em 2023) também teria assinado o maior contrato da história do clube.

A informação é do repórter David Ornstein, do The Athletic, conhecido por suas boas fontes e por não praticar o jornalismo sensacionalista. O também respeitado kicker noticia um "salário anual exorbitante" que Kane passaria a receber no clube que mais vezes venceu o Campeonato Alemão.

Jan-Christian Dreesen, CEO do Bayern de Munique, disse em entrevista coletiva por ocasião da assinatura do contrato de Kane que o clube precisou fazer um esforço financeiro para a renovação, mas não teve de "chegar ao limite". "É, naturalmente, um contrato de grande valor para um grande jogador. É adequado", afirmou Dreesen. Kane "mostrou nos últimos três anos que valeu cada centavo, e é assim que vemos o futuro também".

Quem era considerado até agora o jogador mais bem pago da Europa?

Mas qual é, de fato, o salário anual de Kane? Quanto dinheiro o Bayern de Munique deverá pagar ao vencedor da Bola de Ouro, de 33 anos? Seriam cerca de "30 milhões de euros", como supõe o kicker? Ou até um pouco mais? O Bayern de Munique, assim como quase todos os clubes de futebol, não divulga os salários pagos aos jogadores. Mas é possível chegar a uma estimativa.

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Até agora, o ex-jogador do Dortmund Erling Haaland era considerado o mais bem pago da Europa. Segundo o Capology, o atacante do Manchester City receberia um salário-base semanal de 525 mil libras, ou 621 mil euros, desde que renovou seu contrato em 2025 por mais nove anos (!) até 2034. Em um ano, isso corresponderia a 27,3 milhões de libras ou 32,2 milhões de euros.

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Quanto Erling Haaland receberia no Manchester City?

Capology é um banco de dados online que, segundo a própria plataforma, reúne salários de jogadores de futebol do mundo todo com base em reportagens, informações de fontes internas e comunicados oficiais. É a plataforma de comparação de salários de jogadores de futebol mais abrangente do mundo, mas os números não são necessariamente os reais. O Capology afirma ainda que suas próprias amostras de clientes apresentam, em geral, uma diferença de até 15% em relação ao valor real nas estimativas salariais.

Também vale consultar os principais veículos ingleses, que apresentam resultados semelhantes. O Sun, muitas vezes bem informado, mas também inclinado ao sensacionalismo, noticiou um salário-base semanal de Haaland, sem bônus, igualmente de 525 mil libras. Já os respeitados jornais The Guardian e The Times, normalmente também bem informados, foram um pouco mais cautelosos e apontaram um salário-base bruto semanal de cerca de 500 mil libras. Se adotarmos a estimativa mais cautelosa, Haaland teria um salário-base anual de 26 milhões de libras, ou 31,17 milhões de euros!

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Há outro indício que aponta para esse valor: segundo a Sunday Times Tax List, lista publicada anualmente com os impostos pagos por personalidades conhecidas, Haaland esteve entre os maiores contribuintes da Inglaterra no ano passado, com um total de 17 milhões de libras (20,38 milhões de euros) em tributos. Além do imposto de renda, o levantamento considera impostos sobre dividendos, ganhos de capital e tributos cobrados de pessoas jurídicas.

A lista tributária do Sunday Times também se baseia em estimativas. Ainda assim, a relação organizada há anos pelo jornalista inglês Robert Watts é considerada tão conceituada quanto, por exemplo, a lista da Forbes das pessoas mais ricas do mundo, e é regularmente repercutida por praticamente todos os veículos de notícias da Inglaterra. Watts também considera para Haaland um salário-base anual de 26 milhões de libras (ou seja, 31,17 milhões de euros).

Getty Images

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Harry Kane nem sequer era o jogador mais bem pago do Bayern

Então Kane agora recebe mais de 31 milhões de euros garantidos no Bayern de Munique?

É um tanto difícil imaginar, até porque o valor parece absurdamente alto. Embora até essa quantia pareça irrisória em comparação com o que receberia o jogador mais bem pago do mundo: Cristiano Ronaldo teria um salário-base de 208 milhões de euros no Al-Nassr. Mas os petrodólares sauditas são de outro mundo.

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Voltando a Kane: o especialista em transferências da Sky, Florian Plettenberg, é um pouco mais cauteloso e escreve que ele passará a receber "pelo menos 25 milhões de euros".

Isso não seria muito mais do que Kane ganha atualmente: até agora, sempre se falou em um salário-base de 25 milhões de euros.

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Há, porém, um argumento a favor de um aumento salarial, inclusive expressivo: Kane nem sequer era, considerando todos os pagamentos, o jogador mais bem pago do Bayern! Esse posto teria sido de Jamal Musiala, ao menos com os bônus incluídos, após sua renovação em fevereiro de 2025. Desde então, Musiala recebe um salário-base anual de 22,5 milhões de euros (portanto, menos do que Kane recebia até agora). No entanto, incluindo os bônus, o salário de Musiala teria chegado recentemente a 35,2 milhões de euros.

Na Europa, segundo o Capology, apenas Kylian Mbappé (Real Madrid), Haaland e Vinícius Júnior (Real Madrid) teriam recebido mais do que Musiala! No mundo, Musiala ocupava até agora a sétima posição. E Kane? Segundo o Capology, teria recebido 31,2 milhões de euros, o que faria dele o 12º jogador mais caro do mundo.

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Uma coisa é certa: se há um jogador que merece ser o mais bem pago do Bayern de Munique, é Harry Kane, vencedor da Bola de Ouro.

Se Harry Kane receber tanto, quanto Michael Olise poderá pedir ao Bayern?

Também está claro, porém, que o Bayern de Munique aparentemente continua preso a uma enorme espiral salarial. Afinal, há anos o clube que mais vezes venceu o Campeonato Alemão quer reduzir urgentemente seus gastos com salários. O diretor esportivo Max Eberl já foi criticado pelo conselho fiscal por essa questão, e sua renovação de contrato também ficou em dúvida por muito tempo devido à sua suposta (ou aparente) falta de habilidade nas negociações.

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Como foi dito: certamente há argumentos para reajustar o salário de um jogador de nível mundial como Kane. Na entrevista coletiva, Dreesen também falou da atenção "aumentada em uma medida incrível" que o Bayern recebeu com a conquista da Bola de Ouro por Kane. Isso também ajuda nas negociações com patrocinadores e possíveis parceiros.

No entanto, Kane tem 33 anos, e o Bayern já aceitou seu desejo de prolongar o contrato por mais de um ano; normalmente, jogadores com mais de 30 anos recebem apenas renovações anuais. Em geral, jogadores mais velhos, assim como os muito jovens, recebem contratos mais vinculados ao desempenho, com bônus maiores, mas não irrealistas.

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E, se Kane de fato passar a receber mais de 31 milhões de euros, quanto Michael Olise poderá pedir nas conversas sobre a renovação de seu contrato, que devem acontecer em breve? Ainda mais porque Olise, considerado de nível esportivo semelhante ao de Kane e observado atentamente por todos os grandes clubes, recebe atualmente um salário-base comparativamente modesto de 13,5 milhões de euros, segundo o Capology. Um novo contrato recorde, portanto, poderá vir em breve.

Os 10 jogadores mais bem pagos da Europa, segundo o Capology

Posição Nome Clube Salário-base por ano 1. Erling Haaland Manchester City 32,27 milhões de euros 2. Kylian Mbappé Real Madrid 31,25 milhões de euros 2. Vinícius Júnior Real Madrid 31,25 milhões de euros 4. Rodri Barcelona 27,08 milhões de euros 5. Harry Kane Bayern de Munique 25,00 milhões de euros (antes da renovação) 6. Lamine Yamal Barcelona 22,92 milhões de euros 7. Jamal Musiala Bayern de Munique 22,83 milhões de euros 8. Virgil van Dijk Liverpool 21,51 milhões de euros 8. Enzo Fernández Manchester City 21,51 milhões de euros 10. Jude Bellingham Real Madrid 20,83 milhões de euros

Fonte: Capology