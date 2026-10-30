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O atacante do Bayern de Munique Harry Kane revelou que ficou no banco na goleada por 6 a 1 sobre o Magdeburg, pela Copa da Alemanha, na noite de quarta-feira, por causa de um descanso planejado, e não de comemorações excessivas. Depois de erguer a Bola de Ouro em Londres na noite de segunda-feira, o capitão da Inglaterra, de 33 anos, acompanhou a partida do banco de reservas e não entrou em campo.

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Descanso já planejado vem após cerimônia em Londres

Kane confirmou que a comissão técnica do Bayern já havia programado seu descanso no meio da semana antes da cerimônia de segunda-feira, na qual superou o atacante Kylian Mbappe, do Real Madrid, e o ponta Lamine Yamal, do Barcelona, para se tornar o primeiro inglês a vencer o prêmio desde Michael Owen, em 2001. Embora estivesse pronto para jogar caso fosse necessário, o experiente artilheiro foi poupado, enquanto Michael Olise marcou dois gols. Assim, o atacante pôde se recuperar de alguns dias exaustivos.

Desgaste emocional exigiu descanso no meio da semana

Em declarações reproduzidas pela TNT Sports, Kane explicou a decisão de deixá-lo fora da partida: "Não festejei demais! Eu poderia ter jogado, mas, para ser sincero, Danksy [o auxiliar do Bayern Aaron Danks] conversou comigo e disse que estavam pensando em me dar um descanso neste jogo, mesmo antes da Bola de Ouro, porque joguei muitas partidas nas últimas seis semanas, mais ou menos.

"Acabou dando certo, os jogadores que começaram foram muito bem. Houve um momento no jogo em que ele pensou em me colocar em campo, mas marcamos o quarto gol e definimos a partida. No fim das contas, acho que foi importante descansar. Foi uma carga emocional grande, depois de toda a euforia de segunda-feira.

"Agora também temos um jogo importante no sábado [contra o Borussia Dortmund, pela Bundesliga], então vou treinar amanhã e estar pronto para ele."

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Treinador substituto elogia compatriota humilde

Ao recordar a cerimônia de segunda-feira, Kane acrescentou: "Foi uma semana maluca. Que noite incrível na segunda-feira. Obviamente, senti muito nervosismo e emoções diferentes das de uma partida de futebol ou algo assim. Passei muito tempo esperando e tentando imaginar como seria se eu ganhasse. Mas, sinceramente, foi muito especial. O apoio que recebi de amigos, familiares e torcedores, as mensagens de texto e nas redes sociais, tudo isso foi impressionante. Recebi muitas felicitações. Tive uma boa noite depois do evento, comemorei com as pessoas próximas a mim e voltei direto ao trabalho, ainda tentando assimilar tudo."

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Enquanto isso, o auxiliar do Bayern Danks, que substitui o técnico Vincent Kompany enquanto ele se recupera de uma doença, prestou homenagem ao compatriota: "Trabalhando de perto com ele e vendo o esforço que faz, conhecendo a trajetória que percorreu para chegar a este momento, fico muito, muito feliz por ele.

"Como inglês, tenho muito orgulho dele. Sou um grande defensor dos jogadores e treinadores ingleses e quero que eles mostrem do que são capazes. Então, acho que Harry trazer este prêmio para a Inglaterra é um grande reconhecimento para ele. Sei que Harry agora estará totalmente concentrado no próximo gol, nas próximas atuações, nos próximos jogos. Ele voltará imediatamente àquela mentalidade profissional e humilde que o levou a este nível."

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Após descanso, atacante mira confronto com o Dortmund

Depois de recarregar as energias no banco de reservas durante a goleada de quarta-feira pela copa, Kane voltará ao time titular quando o Bayern retomar a defesa do título da Bundesliga neste fim de semana. O Bayern enfrenta um clássico decisivo contra o arquirrival Borussia Dortmund na noite de sábado, buscando manter sua fase goleadora nas competições nacionais. Chegar descansado após a pausa no meio da semana dá ao recém-coroado vencedor da Bola de Ouro a oportunidade ideal para brilhar.