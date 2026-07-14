Harry Kane, capitão da seleção da Inglaterra, afirmou que alguns meios de comunicação estão tentando criar uma divisão entre Thomas Tuchel e Jude Bellingham, depois que uma entrevista na TV com o astro do Real Madrid gerou grande polêmica após a vitória sobre a Noruega na Copa do Mundo.

Kane acusou o jornalista Gabriel Clark, correspondente da ITV, de tentar “criar divisão” por meio do jeito como formulou as perguntas durante a entrevista que conduziu com Jude Bellingham após a vitória da Seleção Inglesa sobre a Noruega.

As perguntas de Clark, que trabalha na emissora há mais de três décadas, surgiram depois que ele pediu ao astro da seleção inglesa que comentasse as declarações feitas pelo técnico Thomas Tuchel poucos minutos antes.

O técnico alemão descreveu seus jogadores como “sortudos” após a vitória por 2 a 1 em Miami, considerando que foi apenas a mentalidade da equipe que a levou a superar a seleção da Noruega, liderada por Erling Haaland, Martin Ødegaard e seus companheiros.

Essas declarações provocaram uma reação indignada de Bellingham, que questionou se Tuchel “sabe como é jogar” em partidas do mais alto nível em meio a temperaturas que ultrapassam os 40 graus Celsius.

As declarações do jogador do Real Madrid se espalharam amplamente, o que gerou receios de que houvesse um desentendimento entre ele e Tuchel antes do aguardado confronto da seleção inglesa contra a Argentina nas quartas de final, na próxima quarta-feira.

No entanto, Kane atribuiu a responsabilidade a Clark e à mídia, considerando que a “mentalidade inglesa” tende a tentar criar divisões durante grandes torneios.

O capitão da seleção inglesa disse em declarações à BBC: “Quando você disputa uma partida como essa e é questionado apenas cinco minutos após o apito final, enquanto o Judd nem sabia exatamente o que o técnico havia dito, o que vocês esperavam que fosse a resposta dele?”.

Ele acrescentou: “Acabamos de sair de uma verdadeira batalha, e a partida foi extremamente difícil. É fácil tentar criar essa divisão. Parece que essa é uma mentalidade inglesa, ou algo a que estamos acostumados em grandes torneios”.

E continuou: “Mas a verdade é exatamente o contrário. Estamos nesta posição graças à coesão do grupo, não apenas dos jogadores, mas também da comissão técnica e da diretoria. Às vezes, as coisas são exageradas mais do que merecem”.

Tuchel também havia acusado seus jogadores de “terem dificultado demais as coisas para si mesmos” durante a partida disputada em Miami, que se estendeu por duas prorrogações depois que a seleção da Noruega abriu o placar com um gol de Andreas Skjeldrup no primeiro tempo.

O técnico alemão disse: “O empenho estava presente, mas tornamos as coisas muito difíceis para nós mesmos pela maneira como jogamos. Fomos descuidados, cometemos muitos erros técnicos e não tivemos a velocidade nem a continuidade necessárias”.

Em resposta a essas declarações, Kane afirmou que os jogadores “compreendem” as críticas do técnico e que “sabem melhor do que ninguém” quando não estão jogando no nível esperado.

O capitão da seleção inglesa, de 32 anos, acrescentou: “Entendemos o que o técnico quis dizer. Ele elogiou muito este grupo e disse que a mentalidade da equipe, que às vezes é o aspecto mais difícil do futebol, esteve no mais alto nível, e é isso que temos mantido há algum tempo”.

E Kane continuou, dizendo: “Ele sempre expressa o que sente, e as pessoas valorizam isso. Quando ele fala, suas palavras não são ensaiadas, e é isso que faz dele quem ele é”.

E acrescentou: “Quando ele fala com espontaneidade, você acredita nele e acredita no que ele diz e na abordagem que ele segue”.

E concluiu: “Ele é um dos melhores treinadores do mundo por um motivo óbvio. Entendemos sua maneira de trabalhar e, nos últimos dois anos, passamos a conhecê-lo muito bem e sabemos o que o faz feliz”.