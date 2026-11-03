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Harry Kane confirmou que está prestes a assinar um novo contrato com o Bayern de Munique, com um anúncio oficial esperado para os próximos dias. O capitão da Inglaterra, recém-eleito o melhor jogador do mundo, está pronto para vincular seu futuro ao Allianz Arena ao entrar na reta final de seu contrato atual.

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Renovação de contrato está perto de ser concluída

O atacante de 33 anos se aproxima do fim do contrato inicial de quatro anos que assinou ao chegar do Tottenham, em 2023. Após uma temporada de destaque, com 73 gols, dois títulos nacionais e um terceiro lugar na Copa do Mundo com a Inglaterra, o Bayern de Munique quer garantir sua permanência a longo prazo.

O recém-coroado vencedor da Bola de Ouro confirmou que a renovação agora depende apenas da resolução de pequenos detalhes jurídicos. Antes de um confronto europeu decisivo, o atacante demonstrou confiança de que as negociações terminarão em breve.

Kane espera anúncio nos próximos dias

Em entrevista à imprensa antes do duelo de terça-feira contra o Atlético de Madrid pela Champions League, o capitão da Inglaterra deu uma atualização bastante positiva sobre seu futuro. “Eu diria que é mais uma questão de dias”, explicou Kane. “Tivemos boas conversas ao longo deste fim de semana e também hoje.

“Sei que vivo dizendo que estamos perto, mas agora estamos extremamente perto. Detalhes são detalhes em qualquer contrato. As questões mais importantes já foram resolvidas e estamos satisfeitos com elas, mas todo contrato tem muitas pequenas questões, detalhes que, no fim, os advogados precisam discutir e acertar.

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“Então, de modo geral, eu diria que é mais uma questão de dias do que de semanas. Pelo que ouvi, as conversas correram bem novamente hoje e espero que possamos acertar tudo nos próximos dias.”

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Bayern enfrenta período turbulento

Fora das negociações, o Bayern de Munique atravessa uma fase caótica. Nos últimos dias, Kane recebeu a Bola de Ouro antes de perder um pênalti no empate por 2 a 2 com o Borussia Dortmund. O elenco também lida com a ausência do técnico Vincent Kompany, que está em recuperação, e com as lesões graves de Ismael Saibari e Serge Gnabry.

“Foi uma montanha-russa. Passamos por todo tipo de emoção”, refletiu Kane. “Vivi um momento fantástico ao ganhar a Bola de Ouro, mas também houve as lesões e a situação de Joshua Kimmich [no início da temporada]... Foram momentos difíceis. É preciso saber lidar com isso, o esporte nos une. Estamos sem jogadores importantes e também sem nosso técnico, mas há outros que podem aproveitar esta oportunidade para mostrar do que são capazes.”

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Apesar dos prêmios individuais, o atacante prioriza as conquistas coletivas. “Acho que trocaria a próxima Bola de Ouro por um título da Champions League. O aspecto coletivo do esporte é a razão pela qual todos nós jogamos”, disse. “É claro que ganhar a Bola de Ouro foi um dos melhores momentos da minha vida, mas vencer com o Bayern de Munique seria uma sensação absolutamente incrível.

“Todos queremos chegar à final da Champions League e conquistar esse grande feito como equipe. No momento, ainda tenho chances de ganhar os dois.”

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Teste decisivo na Champions League se aproxima

O auxiliar técnico Aaron Danks comandará um Bayern de Munique desfalcado por lesões contra o Atlético de Madrid, com Michael Olise e Manuel Neuer dependendo de avaliações físicas de última hora. A partida tem grande importância: o Bayern de Munique ocupa a 14ª posição, e o Atlético de Madrid, a 16ª, na classificação europeia, após o recente empate por 2 a 2 do Bayern de Munique com o Arsenal.

Ciente da importância de emendar resultados positivos, Kane convocou o grupo a reagir. “Se conseguirmos vencer os próximos dois jogos, amanhã à noite e depois na Bundesliga, antes da segunda pausa para as seleções, estaremos em uma posição muito boa”, afirmou. “E espero que, depois disso, tenhamos dois jogadores de volta. Até lá, precisamos permanecer unidos e continuar fazendo o que estamos fazendo.”