Harry Kane, antes do confronto contra a Argentina: Jogamos para ganhar a Copa do Mundo... não para agradar a Tuchel

Harry Kane, capitão e artilheiro da seleção inglesa, falou sobre o desentendimento entre o técnico Thomas Tuchel e o meio-campista Jude Bellingham, após a vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, na prorrogação, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Kane demonstrou compreensão pela posição do técnico, mesmo que isso não tenha agradado a Bellingham. Depois de a seleção dos “Três Leões” ter demonstrado coesão desde o início do torneio, seu desempenho apresentou algumas oscilações após a difícil classificação para as semifinais contra a Noruega.

A preocupação se deve às críticas que Tuchel dirigiu ao desempenho da equipe, ao admitir que sua seleção “teve sorte”, descrevendo a atuação como “caracterizada pela desorganização e cautela excessiva, e sem a velocidade e a eficácia necessárias”.

Por outro lado, o astro do Real Madrid, Jude Bellingham, que marcou os dois gols da partida, respondeu: “Talvez o técnico não perceba a dificuldade de jogar nessas condições, e contra jogadores do calibre de Haaland, Ødegaard, Nosa e Sorloth”.

Bellingham acrescentou: “Enfrentá-los não é nada fácil. Buscamos criar um clima positivo e precisamos continuar assim; não se vence todas as partidas passando a bola mil vezes. Às vezes, é preciso saber como conquistar a vitória mesmo quando o caminho não está pavimentado, e foi isso que fizemos hoje à noite”.

Nas últimas 24 horas, essa polêmica foi o centro das discussões na mídia britânica e, durante a coletivade imprensa realizada no domingo, Harry Kane foi questionado sobre o assunto.

O atacante do Bayern de Munique não quis alimentar a polêmica, mas deu a entender que compreendia o ponto de vista do técnico, dizendo: “Quando Thomas Tuchel nos observa nos treinos e percebe o quanto estamos entrosados e o nosso potencial — especialmente considerando os jogadores que temos, nossas capacidades ofensivas e nossas habilidades individuais e técnicas —, é natural que ele queira ver o melhor de nós.”

Kane enfatizou a necessidade de concentração total antes do esperado confronto nas semifinais contra a atual campeã, a seleção da Argentina, na quarta-feira, às 21h, dizendo: “Vamos enfrentar uma das melhores seleções do mundo. O lado positivo é que chegamos à semifinal com a sensação de que ainda temos espaço para evoluir; não acho que devamos nos preocupar muito; estamos apresentando um nível muito bom.”

O capitão da Inglaterra concluiu sua declaração afirmando que a torcida inglesa, sessenta anos após seu único título mundial, ficará feliz com a conquista, mesmo que isso aconteça à custa de um desempenho menos bonito contra a Argentina.