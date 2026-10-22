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O atacante Harry Kane, do Bayern de Munique, confessou que preferiria saber o resultado da Bola de Ouro com antecedência, enquanto aguarda a cerimônia de gala desta segunda-feira à noite, em Londres. O artilheiro e capitão da Inglaterra ainda não sabe se conquistou o prestigiado prêmio individual, apesar de ser o favorito nas cotações atuais das casas de apostas.

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Atacante aguarda decisão histórica sobre prêmio individual

Kane tenta manter a calma antes da cerimônia, marcada para as 20h no horário do Reino Unido, embora espere receber uma confirmação antecipada sobre o resultado da votação. O jogador de 33 anos pode se tornar o primeiro inglês desde Michael Owen, em 2001, a conquistar o prêmio, após marcar 61 gols em 51 jogos pelo clube na última temporada e chegar às semifinais da Copa do Mundo. No entanto, a lista de 30 indicados também inclui Lamine Yamal, talento do Barcelona, e Lionel Messi, atacante do Inter Miami.

Kane amplia sequência de gols em competições europeias

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O artilheiro reforçou sua candidatura na quarta-feira ao dar uma assistência para Alphonso Davies e converter um pênalti no empate por 2 a 2 com o Arsenal pela Champions League, chegando a 10 gols em 11 partidas na temporada. Ao marcar pela décima partida europeia consecutiva, ficou a um jogo do recorde da competição, que pertence a Cristiano Ronaldo.

Em entrevista aos jornalistas depois da partida, Kane disse: “Eles querem que todos compareçam, que todos os grandes nomes estejam lá, e mais pessoas vão assistir se não souberem o resultado. Então, consigo entender. Do meu ponto de vista, é claro que eu adoraria saber, só para ver o resultado e não ter que esperar a noite inteira. Mas a decisão é deles, não posso controlar isso. Vamos ter que aproveitar e tentar não ficar estressados demais.”

Capitão tenta ignorar as especulações constantes

A organizadora France Football mudou suas regras em 2024 para deixar de avisar os vencedores com antecedência, embora um vazamento ainda tenha provocado um boicote do Real Madrid naquele ano, depois que Vinicius Junior perdeu para Rodri.

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Sobre como lida com as especulações, Kane acrescentou: “Tento não pensar nisso. Obviamente, é difícil não pensar. Sempre surgem rumores, e você tenta se afastar deles. Temos jogos importantes hoje e sei que temos outro importante no domingo, antes do evento na segunda-feira. É nisso que estou concentrado. É claro que vou tentar aproveitar a noite de segunda-feira ao máximo. É uma grande ocasião, então teremos que esperar para ver.”

Desafio na Bundesliga vem antes da cerimônia de gala

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Antes de viajar para a capital inglesa para a premiação de segunda-feira, Kane precisa ajudar o Bayern a defender a liderança da Bundesliga contra o Freiburg, terceiro colocado, no domingo. O campeão alemão precisa de uma boa atuação no campeonato nacional após um início abaixo do esperado em sua campanha europeia. Uma vitória e dois empates na fase de liga da Champions League deixaram o Bayern na 14ª posição da tabela.