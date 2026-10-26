“Harry! Harry! Harry!”: Harry Kane conquista a Bola de Ouro e se torna o primeiro inglês em 25 anos a ganhar o maior prêmio individual do futebol

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Harry Kane foi oficialmente eleito o melhor jogador do mundo ao conquistar a Bola de Ouro de 2026, encerrando um jejum de 25 anos do futebol inglês. O atacante do Bayern de Munique superou concorrentes de elite para ficar com o troféu após um ano de domínio sem precedentes na artilharia, tanto pelo clube quanto pela seleção.

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Uma noite histórica para o futebol inglês

A espera da Inglaterra finalmente acabou: Kane foi anunciado oficialmente como o novo vencedor da Bola de Ouro durante uma cerimônia repleta de estrelas em Londres. Gritos de “Harry! Harry! Harry!” ecoaram pelo auditório quando o prolífico atacante subiu ao palco para receber o prêmio individual mais prestigiado do futebol. Com a conquista, Kane se tornou o primeiro inglês a ser eleito o melhor do mundo desde Michael Owen, em 2001, um marco significativo na história da seleção.

Ao falar ao público em sua cidade natal, Kane se emocionou e agradeceu pelo reconhecimento. “Estou quase sem palavras”, admitiu o capitão da Inglaterra em seu discurso. “Estar aqui em Londres tornou tudo ainda mais especial. Foi um bom presságio para mim esta noite. Obrigado a todos que votaram em mim. Imagino que tenha sido difícil este ano. Há jogadores de classe mundial aqui esta noite. Parabéns a todos os vencedores e indicados desta noite. É impressionante ver o que a determinação e o trabalho duro podem alcançar.”

Números sem precedentes por clube e seleção

A vitória de Kane veio após uma campanha individual impressionante, na qual ele consolidou sua condição de finalizador mais preciso do planeta. Durante a temporada 2025/26, o atacante marcou notáveis 73 gols em competições por clube e pela seleção. Sua regularidade na Alemanha tem sido extraordinária: desde que chegou ao Bayern de Munique, em 2023, Kane marcou 156 gols em apenas 158 jogos. Esse ritmo o levou ao sétimo lugar na lista dos maiores artilheiros da história do clube alemão em apenas três temporadas.

Seu domínio não se limitou às competições nacionais, nas quais liderou a artilharia da Bundesliga por três anos consecutivos. Pela seleção, Kane conduziu a Inglaterra à sua campanha mais bem-sucedida em uma Copa do Mundo desde 1966, conquistando a medalha de bronze após vencer a disputa pelo terceiro lugar. O capitão terminou o torneio como o quinto maior artilheiro, mostrando sua capacidade de decidir nos momentos de maior pressão. Essas conquistas também lhe renderam o prêmio de Atacante do Ano no futebol masculino mais cedo naquela noite, uma prévia apropriada do prêmio principal.





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O segredo por trás do sucesso

Ao comentar a conquista dos dois prêmios, Kane fez questão de dividir os elogios com companheiros de equipe e familiares. “Obrigado a todos. Antes de mais nada, obrigado à Bola de Ouro e à France Football”, disse ao receber o Troféu Gerd Muller. “O ano passado foi incrível para mim, algo de que tenho muito orgulho. Foi, sem dúvida, a melhor temporada que já tive. Marcar tantos gols é resultado de um esforço coletivo. Tenho uma grande equipe ao meu redor, que me ajuda a manter a humildade e os pés no chão. Minha esposa, Kate, estamos juntos nessa. Sei que nada disso seria possível sem você.”

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A conquista do jogador de 33 anos mostra sua evolução desde que deixou a Premier League. Embora tenha sido o maior artilheiro de clubes da Europa na temporada 2025/26, seu jogo passou a abranger muito mais do que a finalização. Os jurados, orientados a dar prioridade à temporada competitiva mais recente, claramente consideraram incomparável sua contribuição conjunta ao Bayern de Munique e à Inglaterra. Enquanto as comemorações continuam, Kane ocupa sozinho o topo do futebol, depois de finalmente conquistar o prêmio individual que sua carreira há muito indicava ser inevitável.

Homenagens a quem apoiou o craque

O principal nome da Inglaterra fez questão de dividir os méritos com quem o apoiou em sua trajetória das categorias de base do Tottenham até o topo do mundo. Ele falou com carinho dos companheiros de equipe: “Marcar tantos gols é resultado de um esforço coletivo. Tenho uma grande equipe ao meu redor, que me ajuda a manter a humildade e os pés no chão. Minha esposa, Kate, estamos juntos nessa. Sei que nada disso seria possível sem você.”

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Em outro momento emocionante, Kane se dirigiu aos pais e aos filhos, reconhecendo os sacrifícios feitos por sua família ao longo das décadas. Ele deixou uma mensagem bem-humorada para os filhos: “Meus filhos estão assistindo em casa. Já passou da hora de vocês irem dormir!”

O atacante continuou sua homenagem emocionada: “Muito obrigado. Sei o quanto vocês me apoiam. Vivemos todas essas emoções juntos. Sei o quanto a ajuda fora de campo me permite jogar e dar o meu melhor em campo. Meu irmão Charlie, não parece que faz tanto tempo que estávamos chutando uma bola no jardim. Futebol, éramos simplesmente loucos por futebol. Sei que você diz que me deu sua habilidade para jogar futebol, então obrigado por isso.”

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Ele concluiu: “Mãe e pai, que momento. Todos esses anos, o sacrifício, o apoio que vocês me deram. Vocês me levavam aos treinos, vinham me ver jogar. Não importava onde fosse, até hoje vocês estão lá. Todas essas qualidades que vocês me transmitiram me permitiram ter sucesso e estar aqui esta noite.”