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Hapoel Beer Sheva x OFI Creta: horário do jogo

Liga Europa - Rodada 4 5 de nov. de 2026 - 15:00 Stadionul Rapid-Giulesti

Assuntos da semana: o que aconteceu com Hapoel Beer Sheva e OFI Creta?

O Hapoel Beer Sheva chega para este duelo com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. A partida mais recente terminou em derrota por 4 a 0 para o Royale Union Saint-Gilloise. Antes, a equipe perdeu por 2 a 1 para o AZ Alkmaar e empatou em 0 a 0 com o Dinamo Zagreb. Ao todo, o Beer Sheva marcou cinco gols e sofreu 12 nesses cinco jogos.

O OFI Creta soma duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, o clube venceu o Panetolikos fora de casa por 1 a 0, pela Super League. Antes disso, perdeu por 2 a 0 para o Bayer Leverkusen na Europa League e por 4 a 3 para o Kalamata. Nesse período, o OFI marcou sete gols e sofreu oito.

Hapoel Beer Sheva x OFI Creta: escalações

Hapoel Beer Sheva x OFI Creta: momento das equipes

Hapoel Beer Sheva x OFI Creta: histórico de confrontos diretos

Hapoel Beer Sheva x OFI Creta: as classificações