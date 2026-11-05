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Liga Europa
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Hapoel Beer Sheva x OFI Creta ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Hapoel Beer Sheva x OFI Crete
Hapoel Beer Sheva
OFI Crete
Liga Europa

Na Liga Europa, o Hapoel Beer Sheva enfrenta o OFI Creta. Mas quem transmite a partida ao vivo na TV e pela internet hoje?

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Hapoel Beer Sheva x OFI Creta: horário do jogo

crest
Liga Europa - Rodada 4
Stadionul Rapid-Giulesti

Assuntos da semana: o que aconteceu com Hapoel Beer Sheva e OFI Creta?

O Hapoel Beer Sheva chega a este confronto com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. A partida mais recente terminou em derrota por 4 a 0 para o Royale Union Saint-Gilloise. Antes disso, a equipe perdeu por 2 a 1 para o AZ Alkmaar e empatou em 0 a 0 com o Dinamo Zagreb. Ao todo, o Beer Sheva marcou cinco gols e sofreu 12 nesses cinco jogos.

O OFI Creta soma duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, o clube venceu o Panetolikos fora de casa por 1 a 0, pela Super League. Antes disso, perdeu por 2 a 0 para o Bayer Leverkusen na Europa League e por 4 a 3 para o Kalamata. Nesse período, o OFI marcou sete gols e sofreu oito.

HBS

HBS - Sequência

SAB
V2-1
SAB
D5-2
DZG
E0-0
AZ
D2-1
GIL
D4-0
Gol marcado (sofrido)
5/12
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
OFI

OFI - Sequência

KAL
D4-3
B04
D0-2
PAO
V2-1
AEL
D1-0
PAT
V0-1
Gol marcado (sofrido)
6/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Hapoel Beer Sheva x OFI Creta: escalações

Escalações de Hapoel Beer Sheva x OFI Crete

4-3-3
Hapoel Beer Sheva crest
Hapoel Beer Sheva
HBS
Formação
OFI Crete crest
OFI Crete
OFI
3-4-3
O. MarcianoO. MarcianoI. NachmiasI. NachmiasG. MizrahiG. MizrahiD. DiopD. DiopM. BaltaxaM. BaltaxaN. YehoshuaN. YehoshuaF. AmankwahF. AmankwahZ. AhmedZ. AhmedA. UgarrizaA. UgarrizaY. MaledeY. MaledeM. Abu RumiM. Abu RumiK. LiloK. LiloD. NikolaouD. NikolaouA. PoungourasA. PoungourasK. KrizmanicK. KrizmanicL. DickmannL. DickmannA. BouchalakisA. BouchalakisT. AndroutsosT. AndroutsosN. AthanasiouN. AthanasiouT. NussT. NussT. FountasT. FountasK. KodroK. Kodro
OFI Crete crest
OFI Crete
OFI
4-3-3
Hapoel Beer Sheva

Time titular

OFI Crete

Reservas

Técnico

  • R. Kozuch
  • C. Kontis

Hapoel Beer Sheva x OFI Creta: momento das equipes

HBS

HBS - Sequência

SAB
V2-1
SAB
D5-2
DZG
E0-0
AZ
D2-1
GIL
D4-0
Gol marcado (sofrido)
5/12
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
OFI

OFI - Sequência

KAL
D4-3
B04
D0-2
PAO
V2-1
AEL
D1-0
PAT
V0-1
Gol marcado (sofrido)
6/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Hapoel Beer Sheva x OFI Creta: histórico dos confrontos diretos

Hapoel Beer Sheva x OFI Creta: as tabelas

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
BournemouthBournemouthBOU
4400112+912
V
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
4400112+912
V
V
V
V
3
FerencvárosFerencvárosFTC
4400113+812
V
V
V
V
4
JuventusJuventusJUV
4310113+810
V
E
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
431080+810
E
V
V
V
6
OlympiacosOlympiacosOLY
431041+310
E
V
V
V
7
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
422092+78
E
V
E
V
8
BesiktasBesiktasBJK
422095+48
E
E
V
V
9
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
421154+17
V
D
V
E
10
Levski SofiaLevski SofiaLES
421143+17
V
V
E
D
11
SunderlandSunderlandSUN
42114407
D
E
V
V
12
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
421189-17
V
V
E
D
13
LyonLyonOL
421167-17
E
D
V
V
14
AnderlechtAnderlechtAND
420263+36
V
V
D
D
15
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
420264+26
D
V
V
D
16
RennesRennesREN
413043+16
E
E
V
E
17
OFI CreteOFI CreteOFI
42024406
V
D
D
V
18
OmoniaOmoniaOMO
420267-16
D
D
V
V
19
Real SociedadReal SociedadRSO
412194+55
E
V
E
D
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
412196+35
E
E
D
V
21
Sparta PragueSparta PragueSPP
41126604
D
D
E
V
22
HoffenheimHoffenheimTSG
41126604
E
V
D
D
23
Celta de VigoCelta de VigoCEL
411245-14
E
V
D
D
24
TorreenseTorreenseTOR
411258-34
E
D
D
V
25
Sturm GrazSturm GrazSGR
411225-34
D
V
D
E
26
NK CeljeNK CeljeCEL
411248-44
V
E
D
D
27
SalzburgSalzburgSAL
411238-54
D
E
D
V
28
MilanMilanMIL
410347-33
D
D
V
D
29
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
410347-33
D
D
V
D
30
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
410337-43
V
D
D
D
31
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
401316-51
E
D
D
D
32
CelticCelticCEL
401339-61
E
D
D
D
33
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
401317-61
D
D
D
E
34
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
D
D
E
D
35
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
4013312-91
E
D
D
D
36
Lech PoznańLech PoznańLCH
4013110-91
D
E
D
D
Classificação às quartas de final

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