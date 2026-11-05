Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar bloqueios geográficos? Nesse caso, uma rede virtual privada (VPN) é muito útil.
Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita
- Obtenha uma VPN confiável. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e curtir o jogo!
Europa League na TV
Hapoel Beer Sheva x OFI Creta: horário do jogo
Assuntos da semana: o que aconteceu com Hapoel Beer Sheva e OFI Creta?
O Hapoel Beer Sheva chega a este confronto com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. A partida mais recente terminou em derrota por 4 a 0 para o Royale Union Saint-Gilloise. Antes disso, a equipe perdeu por 2 a 1 para o AZ Alkmaar e empatou em 0 a 0 com o Dinamo Zagreb. Ao todo, o Beer Sheva marcou cinco gols e sofreu 12 nesses cinco jogos.
O OFI Creta soma duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, o clube venceu o Panetolikos fora de casa por 1 a 0, pela Super League. Antes disso, perdeu por 2 a 0 para o Bayer Leverkusen na Europa League e por 4 a 3 para o Kalamata. Nesse período, o OFI marcou sete gols e sofreu oito.
Hapoel Beer Sheva x OFI Creta: escalações
Escalações de Hapoel Beer Sheva x OFI Crete
Time titular
Reservas
Técnico
- R. Kozuch
- C. Kontis
Hapoel Beer Sheva x OFI Creta: momento das equipes
Hapoel Beer Sheva x OFI Creta: histórico dos confrontos diretos
Hapoel Beer Sheva x OFI Creta: as tabelas
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|4
|0
|0
|11
|2
|+9
|12
V
V
V
V
|2
|4
|4
|0
|0
|11
|2
|+9
|12
V
V
V
V
|3
|4
|4
|0
|0
|11
|3
|+8
|12
V
V
V
V
|4
|4
|3
|1
|0
|11
|3
|+8
|10
V
E
V
V
|5
|4
|3
|1
|0
|8
|0
|+8
|10
E
V
V
V
|6
|4
|3
|1
|0
|4
|1
|+3
|10
E
V
V
V
|7
|4
|2
|2
|0
|9
|2
|+7
|8
E
V
E
V
|8
|4
|2
|2
|0
|9
|5
|+4
|8
E
E
V
V
|9
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|+1
|7
V
D
V
E
|10
|4
|2
|1
|1
|4
|3
|+1
|7
V
V
E
D
|11
|4
|2
|1
|1
|4
|4
|0
|7
D
E
V
V
|12
|4
|2
|1
|1
|8
|9
|-1
|7
V
V
E
D
|13
|4
|2
|1
|1
|6
|7
|-1
|7
E
D
V
V
|14
|4
|2
|0
|2
|6
|3
|+3
|6
V
V
D
D
|15
|4
|2
|0
|2
|6
|4
|+2
|6
D
V
V
D
|16
|4
|1
|3
|0
|4
|3
|+1
|6
E
E
V
E
|17
|4
|2
|0
|2
|4
|4
|0
|6
V
D
D
V
|18
|4
|2
|0
|2
|6
|7
|-1
|6
D
D
V
V
|19
|4
|1
|2
|1
|9
|4
|+5
|5
E
V
E
D
|20
|4
|1
|2
|1
|9
|6
|+3
|5
E
E
D
V
|21
|4
|1
|1
|2
|6
|6
|0
|4
D
D
E
V
|22
|4
|1
|1
|2
|6
|6
|0
|4
E
V
D
D
|23
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
E
V
D
D
|24
|4
|1
|1
|2
|5
|8
|-3
|4
E
D
D
V
|25
|4
|1
|1
|2
|2
|5
|-3
|4
D
V
D
E
|26
|4
|1
|1
|2
|4
|8
|-4
|4
V
E
D
D
|27
|4
|1
|1
|2
|3
|8
|-5
|4
D
E
D
V
|28
|4
|1
|0
|3
|4
|7
|-3
|3
D
D
V
D
|29
|4
|1
|0
|3
|4
|7
|-3
|3
D
D
V
D
|30
|4
|1
|0
|3
|3
|7
|-4
|3
V
D
D
D
|31
|4
|0
|1
|3
|1
|6
|-5
|1
E
D
D
D
|32
|4
|0
|1
|3
|3
|9
|-6
|1
E
D
D
D
|33
|4
|0
|1
|3
|1
|7
|-6
|1
D
D
D
E
|34
|4
|0
|1
|3
|2
|10
|-8
|1
D
D
E
D
|35
|4
|0
|1
|3
|3
|12
|-9
|1
E
D
D
D
|36
|4
|0
|1
|3
|1
|10
|-9
|1
D
E
D
D