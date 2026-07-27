Hani Abou Rida, presidente da Federação Egípcia de Futebol, revelou os motivos que o levaram a apresentar um pedido para aumentar o número de clubes participantes nas competições africanas, salientando que não falou apenas do Egito, mas de todos os países que estiveram presentes no Mundial e das federações com a classificação mais elevada.

Abou Rida referiu, em declarações televisivas, que o pedido surgiu para acompanhar a evolução que se verifica nas competições mundiais, tendo como prova o facto de a última edição do Mundial de 2026 ter contado com a participação de 48 seleções, para além da intenção de aumentar o número de seleções nas novas edições.

Explicou que uns dizem que é do Al Ahly e outros dizem que é do Zamalek, mas que, no fim de contas, trabalha em prol do futebol egípcio, sublinhando que o pedido foi estudado a título preliminar, mas que houve resistência por parte de algumas federações, por não pretenderem alterações no momento atual.

Confirmou que existem consultas há já algum tempo com o presidente da Confederação Africana de Futebol, Patrice Motsepe, e que a questão do aumento dos clubes foi levada ao comité executivo para ser aprovada na próxima temporada, depois de estudada de forma detalhada e completa, de acordo com as condições de marketing e comerciais, bem como com as datas da agenda africana.

Abou Rida acrescentou que Mahmoud El Khatib, presidente do Al Ahly, não o contactou para o aumento do número de clubes participantes nas competições continentais, salientando que qualquer dirigente que pretenda desenvolvimento olha para o futuro e procura o interesse do futebol egípcio e o desenvolvimento de forma geral, e não o de um clube em particular.

Confirmou que a direção do Zamalek desenvolveu um grande esforço para resolver 18 processos junto da Federação Internacional (FIFA), antes do passado dia 25 de julho, explicando que o Zamalek conseguiu regularizar a sua situação antes do prazo final, e referindo que alguns clubes do continente africano pediram a prorrogação do prazo para a obtenção da licença continental, mas a Confederação Africana recusou totalmente o pedido.

Esclareceu que a Federação de Futebol não apoiou qualquer clube em particular, sublinhando que a Federação não faz favores a ninguém e mantém uma distância igual entre todos, e que o interesse do futebol egípcio está acima de qualquer consideração, e que o Zamalek pagou quantias avultadas devido à apresentação dos documentos de inscrição dos seus jogadores na temporada passada.

E concluiu: "Procedemos ao escalonamento das dívidas em atraso de vários clubes, e não apenas do Zamalek, no âmbito da cooperação entre a Federação de Futebol e os restantes clubes e da atenção dedicada a todos os clubes egípcios".