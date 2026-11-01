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Lamine Yamal marcou duas vezes, e o Barcelona se recuperou de duas derrotas consecutivas com uma vitória dominante por 6 a 1 sobre o Alavés em La Liga. O técnico Hansi Flick elogiou seus destaques do ataque após a resposta contundente e explicou a decisão de substituir o astro adolescente na reta final da partida.

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Barcelona volta a vencer

Yamal e Raphinha marcaram dois gols cada, e o Barcelona conquistou uma contundente vitória por 6 a 1 sobre o Alavés pela La Liga no sábado. Fermin Lopez e Anthony Gordon também marcaram na atuação dominante no Camp Nou.

A vitória convincente foi a resposta perfeita da equipe de Hansi Flick. Ela veio logo após a sequência de 11 vitórias consecutivas ser interrompida por derrotas seguidas para o Paris Saint-Germain e o Real Madrid. Mariano Diaz marcou o gol de honra dos visitantes perto do fim, mas o Barcelona já havia aberto uma vantagem inalcançável com uma atuação implacável no ataque.

Flick explica decisão de substituir Yamal

Yamal teve uma carga de jogos intensa nesta temporada: foi titular nas 18 partidas do Barcelona e da Espanha. Contra o Alavés, porém, Flick finalmente pôde dar um breve descanso ao adolescente, substituindo-o nos 20 minutos finais, quando a vitória já estava garantida. O técnico do Barcelona explicou que a contribuição decisiva do ponta facilitou muito a substituição.

“Quando você marca dois gols, é mais fácil sair”, admitiu Flick após substituir o atacante pela quarta vez nesta temporada. “Conversei com ele no intervalo. Para nós, é bom que ele tenha recuperado a confiança nas situações de um contra um e tido mais tempo e minutos no segundo tempo, mas também é importante que ele jogue menos minutos.”

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Atacantes dão a resposta esperada

Os donos da casa não demoraram a impor seu domínio, com Raphinha abrindo o placar logo no início. Lopez ampliou pouco depois, antes de Raphinha marcar seu 17º gol na temporada e fazer 3 a 0.

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Yamal marcou o quarto antes do intervalo, concluindo uma bela jogada coletiva da entrada da área. Depois do intervalo, fez seu segundo gol na partida com uma finalização delicada por cobertura, inicialmente anulada por impedimento.

Flick ficou encantado com o esforço coletivo de seu ataque: “Para Lamine, foi uma grande partida, mas foi bom ver o nível do ataque: Fermin, Rapha. Era isso que eu queria ver depois dessas duas derrotas. A forma como reagimos foi boa e no caminho certo.”

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Grandes desafios aguardam a equipe de Flick

Após a contundente vitória que marcou sua recuperação na La Liga, o Barc agora precisa voltar as atenções para a competição europeia. O Aston Villa visitará o Camp Nou na terça-feira para um confronto decisivo pela Champions League.

A sequência exigente continuará no próximo fim de semana, com um importante duelo entre equipes do topo da tabela. O elenco de Flick viajará para enfrentar o Atlético de Madrid em um confronto muito aguardado pelo campeonato. Essas duas partidas importantes definirão o embalo do clube antes da próxima pausa para jogos das seleções.