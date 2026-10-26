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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Yosua Arya
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Hansi Flick revela por que Raphinha, astro do Barcelona, pediu para ser substituído no El Clásico, na derrota para o Real Madrid

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O técnico do Barcelona, Hansi Flick, revelou que Raphinha pediu para ser substituído momentos antes de o Real Madrid marcar o gol da vitória no clássico, já no fim da partida. O atacante brasileiro, que vinha enfrentando um problema físico recente, ficou completamente sem energia nos minutos finais do jogo.

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Barcelona sofre duro golpe no fim

O Barcelona sofreu uma frustrante derrota por 2 a 1 para o Madrid na La Liga, na tarde de domingo. A equipe sofreu o gol decisivo aos 87 minutos e perdeu um Clássico equilibrado.

O gol que selou a derrota saiu apenas um minuto após a substituição de Raphinha. O atacante brasileiro vive uma fase excepcional no campeonato nacional, com impressionantes 13 gols em nove jogos na La Liga nesta temporada. Sua saída inesperada de campo, porém, não foi uma decisão tática do técnico.

Flick revela que mudança tática foi abandonada

Flick tinha planos táticos bem diferentes para os minutos finais da partida de grande importância. O técnico queria usar o jogador de 29 anos em uma posição mais recuada e central para buscar a vitória no fim. O plano ofensivo acabou abandonado quando Raphinha deixou claro à comissão técnica, no banco de reservas, que estava enfrentando dificuldades físicas.

“Queríamos jogar os últimos minutos com Raphinha como camisa 10, mas ele pediu para sair”, explicou Flick na entrevista coletiva após a partida.

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Pausa para seleções cobra seu preço

Raphinha simplesmente não tinha condições físicas de terminar a exigente partida do campeonato. Ele sofreu um problema de lesão durante a recente pausa para seleções e, por isso, não tinha a energia necessária. Flick confirmou aos jornalistas presentes que o atacante estava completamente exausto quando se aproximou da linha lateral e pediu a substituição.

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“Ele não conseguia mais jogar”, afirmou o técnico do Barcelona, sem rodeios, ao falar da condição física do ponta brasileiro nos momentos finais da partida.

Barcelona acompanhará a condição de Raphinha

A equipe médica precisará acompanhar de perto sua recuperação da lesão sofrida durante a pausa para seleções. Flick espera que seu principal atacante recupere totalmente as energias para manter sua incrível fase goleadora no campeonato nas próximas semanas.