Hansi Flick recebe convidado surpresa! Ex-defensor do Arsenal é visto em treino do Barcelona para estudar o mestre alemão da tática

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O treino do Barcelona contou nesta semana com um rosto conhecido da Premier League: Shkodran Mustafi, ex-zagueiro de Arsenal e Valencia, esteve na Ciutat Esportiva Joan Gamper. Aposentado, ele foi acompanhar de perto o Barcelona, que vive grande fase sob o comando de Hansi Flick.

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Aprendendo com um compatriota

Mustafi recebeu um convite pessoal do técnico do Barcelona para acompanhar um treino da equipe principal, segundo o SPORT. O ex-jogador de 34 anos, que conquistou a Copa do Mundo de 2014 quando Flick integrava a estrutura da seleção alemã, está passando alguns dias na Catalunha para avançar em sua formação como treinador.

Marcus Sorg, auxiliar de Flick, acompanhou o ex-zagueiro em uma visita às instalações. A passagem pelo clube permitiu a Mustafi observar de perto como a atual comissão técnica do Barcelona organiza e conduz sua rotina diária.

A visita ao centro de treinamento ocorreu apenas 24 horas depois de Mustafi acompanhar uma partida europeia das categorias de base. Ele esteve nas arquibancadas para assistir ao confronto entre o Juvenil A do Barcelona e o Aston Villa pela UEFA Youth League.

A transição para a carreira de treinador

Getty Images

Mustafi encerrou a carreira de jogador em 2024 e logo passou a trabalhar como treinador. Ele iniciou essa nova etapa na seleção sub-17 da Alemanha antes de ser promovido dentro da estrutura das seleções nacionais.

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Hoje, é auxiliar técnico da seleção sub-21 da Alemanha e trabalha diretamente com o treinador Antonio Di Salvo. Ainda no início da carreira à beira do campo, o ex-jogador do Arsenal aproveita o tempo para estudar alguns dos principais estrategistas da Europa.

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Observar um treinador do nível de Flick oferece uma experiência valiosa ao jovem técnico. Segundo a reportagem, a viagem deu a Mustafi uma oportunidade importante de entender o funcionamento de uma comissão técnica de alto nível.

Um destino procurado por quem quer treinar

Mustafi não é o primeiro nome de destaque a buscar os conhecimentos de Flick neste ano. Em fevereiro, Edin Terzic, ex-técnico do Borussia Dortmund, foi à sede do Barcelona ao lado de seu colega Sebastian Geppert para aprender com a comissão técnica do clube.

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A visita de aprendizado antecedeu uma mudança importante na carreira. Poucos meses depois, Terzic foi nomeado técnico do Athletic Club e levou Geppert consigo para o País Basco como auxiliar.

Os métodos de Flick naturalmente atraem atenção após uma passagem de sucesso pela Espanha. Desde que assumiu o comando em 2024, o treinador alemão conquistou cinco títulos em duas temporadas completas, ao mesmo tempo em que implementou um estilo de jogo ofensivo e incansável.

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Grande teste em Madri

O Barcelona volta a campo pelo campeonato nacional no domingo, em uma viagem decisiva à capital. A equipe de Flick enfrenta o Atlético de Madrid no Riyadh Air Metropolitano, em uma partida de grande importância para a classificação de La Liga.

O confronto entre equipes da parte de cima da tabela será mais um teste para a intensa proposta tática do Barcelona. Conseguir um resultado positivo fora de casa contra um rival direto será fundamental para Flick, enquanto sua equipe busca manter o bom momento no campeonato nacional.