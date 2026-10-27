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O técnico do Barcelona, Hansi Flick, deu dois dias de folga ao elenco principal para que os jogadores possam refletir e se recuperar após a dolorosa derrota no El Clásico. O treinador alemão quer que a equipe recupere as energias física e mentalmente depois de uma sequência desgastante de jogos, na qual o Barcelona tropeçou em várias frentes.

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Derrotas consecutivas levam Flick a priorizar o descanso

Segundo o jornal espanhol SPORT, Flick deu dois dias de folga ao elenco do Barcelona após a derrota por 2 a 1 para o Real Madrid no domingo. O resultado encerrou a invencibilidade do clube catalão neste início de La Liga. Kylian Mbappe marcou os dois gols que impuseram ao Barcelona um doloroso revés no campeonato nacional.

A decepção no clássico veio logo depois da derrota por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain na Champions League. Segundo a reportagem, Flick percebeu uma queda significativa na intensidade habitual de sua equipe nas duas partidas, o que levou o técnico alemão a priorizar o descanso em vez de ajustes táticos imediatos. O elenco ficará longe do centro de treinamento até quarta-feira para voltar recuperado física e mentalmente.

Yamal conquista o Troféu Kopa, enquanto Cubarsi prioriza a recuperação

Getty Images

Enquanto a maior parte do elenco descansa, a cerimônia da Bola de Ouro em Londres representa um pequeno desafio logístico. Lamine Yamal, Joan Garcia e Rodri têm presença prevista na prestigiada cerimônia. O promissor defensor Pau Cubarsi, porém, decidiu não viajar e preferiu se concentrar inteiramente em sua recuperação física em casa.

Apesar das dificuldades recentes do Barcelona em campo, foi uma noite histórica para Yamal. O jovem fenômeno terminou em terceiro lugar na classificação geral da Bola de Ouro, atrás apenas do vencedor Harry Kane e do segundo colocado Mbappe.

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Yamal também conquistou seu terceiro Troféu Kopa consecutivo, mas atribuiu o mérito a outra pessoa. O ponta afirmou que o prêmio pertencia, na verdade, ao companheiro Cubarsi, em reconhecimento à excelente fase do zagueiro e à sua condição de melhor jogador jovem do ano da Copa do Mundo.

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Problemas na viagem e desgaste crescente cobram seu preço

A preocupação de Flick com o desgaste dos jogadores vem aumentando há quase duas semanas. Os problemas começaram no retorno do Barcelona de uma partida recente em Sevilha, quando condições climáticas adversas na Catalunha prejudicaram seriamente os planos de viagem. O elenco ficou retido em uma aeronave por mais de uma hora antes de ser obrigado a voltar ao hotel.

O atraso inesperado reduziu drasticamente o tempo de recuperação da equipe antes da importante viagem a Paris para a competição europeia. Somada a uma lista crescente de lesionados, a sequência desgastante de jogos acabou cobrando seu preço do elenco. Flick está convicto de que se desligar completamente do futebol por um período, além de seguir rigorosamente os planos alimentares prescritos, é a única maneira de recuperar a energia incansável que marcou o início de temporada da equipe.

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Análise tática aguarda o Barcelona antes do confronto com o Alaves

Getty Images

O elenco do Barcelona voltará ao centro de treinamento na quarta-feira. Depois de descansar física e mentalmente, a equipe se concentrará imediatamente em análises táticas detalhadas e na correção dos erros em campo expostos por PSG e Real Madrid.

Flick espera que a breve pausa permita aos jogadores recomeçar com as energias renovadas. O Barcelona precisa reencontrar rapidamente seu ritmo com o início da preparação para o próximo confronto pela La Liga, contra o Alaves.







