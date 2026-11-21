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O técnico do Barcelona, Hansi Flick, comentou a possibilidade de o clube buscar reforços na janela de transferências de janeiro após Andreas Christensen sofrer uma nova lesão. O treinador alemão admitiu que as conversas sobre reforços para a defesa estão em andamento, mas deixou claro que esses planos não estão ligados aos atuais problemas físicos do dinamarquês.

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Flick comenta planos para reforçar a defesa

Antes do confronto com o Villarreal pela La Liga, no Spotify Camp Nou, Flick admitiu que as conversas internas com o departamento de futebol são frequentes à medida que a janela de inverno se aproxima. No entanto, foi enfático ao afirmar que o recente problema físico sofrido por Christensen não alterou o planejamento de longo prazo do clube para o elenco.

Ao separar a ausência de Christensen da estratégia de contratações, Flick indicou que uma eventual chegada dependeria da avaliação da profundidade do elenco como um todo, e não de uma reação precipitada à indisponibilidade de um único jogador. "Sempre conversamos sobre isso, mas a lesão de Christensen não afeta essa questão. É uma situação que conhecemos", explicou Flick, segundo o Mundo Deportivo.

Christensen terá mais um período afastado

Christensen segue enfrentando problemas físicos nesta temporada. Uma nova lesão na panturrilha o tirou dos próximos jogos contra Villarreal e Sabah. O defensor dinamarquês relatou desconforto no músculo sóleo esquerdo durante um treino na última quinta-feira, em mais um episódio frustrante de uma campanha marcada por períodos de ausência. Flick demonstrou solidariedade ao ex-jogador do Chelsea e reconheceu o impacto psicológico que lesões recorrentes podem ter sobre um atleta de alto nível.

"Temos que ajudá-lo, fazê-lo entender a situação e mostrar que contamos com ele quando estiver disponível. Ele está decepcionado porque, quando está 100%, é um dos melhores zagueiros que existem", afirmou Flick.

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Controle da carga de jogos de Pau Cubarsi

A ausência de Christensen aumenta a responsabilidade de Pau Cubarsi, jovem destaque que se tornou presença constante entre os titulares do Barcelona. Flick ressaltou a importância de preservar a condição física do adolescente, dado o grande número de minutos que ele acumulou nos últimos doze meses. Com Eric Garcia e Jules Kounde disponíveis como alternativas, o treinador considera fazer rodízio para evitar o desgaste excessivo da defesa neste período movimentado da temporada.

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"Cubarsi fez uma temporada passada incrível, disputou muitos jogos, e temos que cuidar dele. É o que posso dizer no momento", declarou Flick, segundo o Sport. Embora a contribuição do jogador de 19 anos seja fundamental, a comissão técnica tem cautela para não sobrecarregá-lo, especialmente com os compromissos da Champions League pela frente. Flick observou que todos os clubes enfrentam problemas com lesões e afirmou que o retorno de outros defensores versáteis oferece a flexibilidade tática necessária para lidar com a atual escassez de zagueiros de ofício.

Deco e Bojan comentam possíveis contratações em janeiro

A possibilidade de contratações na janela de inverno tem sido muito discutida no Barcelona recentemente, sobretudo depois que o diretor esportivo Deco e o coordenador da área esportiva do Barça, Bojan Krkic, falaram sobre o assunto em uma entrevista de rádio. Deco reconheceu que o atual cenário de lesões naturalmente leva a diretoria a conversar com o treinador e reavaliar os planos para a janela do meio da temporada. O diretor esportivo destacou que, embora não haja desespero, é preciso analisar o mercado com cuidado para garantir que o elenco não fique sem opções suficientes.

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"As lesões nos obrigam a pensar e conversar com o treinador sobre ir ou não ao mercado. Temos que pensar com cuidado e avaliar a situação", observou Deco durante sua participação na Catalunya Radio.