Balde aproveita rara chance na Champions League
Balde deu uma resposta convincente na noite de quarta-feira, no Azerbaijão, e lembrou a todos sua qualidade durante a tranquila visita do Barcelona a Baku pela competição europeia. Escalado de surpresa entre os titulares, o jogador de 23 anos teve uma atuação enérgica pelo lado esquerdo e deu a assistência para o terceiro gol dos visitantes.
A oportunidade veio em um momento decisivo de sua trajetória no clube. Depois de passar boa parte da temporada fora de campo, o jogador formado em La Masia precisava de uma boa atuação para provar que ainda pode contribuir sob o comando do atual técnico.
Flick elogia a mentalidade do defensor
Após o apito final, Flick reconheceu a dificuldade de um jogador com poucas oportunidades entrar diretamente em uma partida de competição europeia e render de imediato. O técnico alemão destacou o atleta da seleção espanhola após seus 65 minutos em campo.
“Alejandro Balde fez uma boa partida, achei que ele foi excelente”, disse Flick. “Como vocês sabem, não é fácil para um jogador que não tem muito tempo de jogo entrar de repente em uma partida como esta.”
Uma queda brusca de prestígio
Antes da viagem a Baku, Balde havia disputado apenas 124 minutos nesta temporada, em cinco partidas nas quais entrou como substituto. Apesar de já ter feito 173 jogos pela equipe principal do Barcelona, ele perdeu espaço enquanto Joao Cancelo dominava a posição de lateral-esquerdo e Xavi Espart, de 19 anos, também se destacava antes de sofrer uma lesão.
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Flick chegou a recorrer ao meio-campista Frenkie de Jong e a Brian Farinas, de 20 anos, para suprir ausências na defesa antes de escalar Balde. Dirigentes do clube também estavam frustrados com a estagnação de sua produção no terço final do campo, enquanto Flick questionou, no mês passado, sua adequação a um sistema exigente de pressão alta.
“Ele não tinha a confiança de que normalmente precisa para jogar seu futebol, nem a convicção para jogar como o time quer, pressionando no campo de ataque”, afirmou Flick na ocasião.
Janela de janeiro será decisiva
Apesar da atuação animadora, a noite de Balde terminou com uma preocupação: ele precisou sair no segundo tempo por causa de um problema no tornozelo que exige avaliação médica. O Barcelona espera que o contratempo seja leve enquanto enfrenta uma agenda cheia.
Fora de campo, uma decisão importante ainda se aproxima com a janela de transferências de inverno. O Barcelona segue aberto a uma venda em janeiro, e o Manchester United já havia considerado contratar o lateral por empréstimo.
Balde recusou uma saída no verão porque se sente estabelecido em sua cidade natal e queria lutar por seu lugar. Resta saber se uma boa atuação em uma competição europeia será suficiente para salvar seu futuro no Camp Nou.