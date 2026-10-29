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O Barcelona buscou recuperar a estabilidade após uma semana turbulenta, em que derrotas dolorosas para PSG e Real Madrid interromperam seu embalo. O elenco principal, ao lado de Hansi Flick e sua comissão técnica, reuniu-se em uma sessão extraordinária de integração para recuperar a confiança antes de uma sequência decisiva de jogos.

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Jogadores do Barcelona se reúnem para reforçar união em meio a momento difícil

O Barcelona vem enfrentando forte pressão após duas decepções consecutivas, contra o PSG na Champions League e o Madrid em La Liga. Apesar de seguir na disputa pelos títulos, os resultados levaram o elenco a parar e refletir sobre o rumo da equipe, dando origem a uma iniciativa para fortalecer o grupo no centro de treinamento do clube.

O elenco principal do Barcelona se reuniu ontem com Flick e toda a sua comissão técnica em um encontro que teve um significado maior do que uma simples refeição. Longe da atenção da imprensa e das críticas externas, o grupo se encontrou na Ciutat Esportiva Joan Gamper após uma sessão de fotos comerciais. O objetivo era claro: recuperar as sensações perdidas, fortalecer a cumplicidade entre os jogadores e consolidar a união antes de uma sequência difícil nas próximas semanas.

O encontro serviu para dar um novo ânimo a um elenco que antes se sentia invencível. Enquanto a equipe tenta superar os tropeços recentes, fontes próximas ao grupo indicam que o foco estava no crescimento coletivo. “Não se trata de apagar o que aconteceu, mas de assumir isso juntos”, explicaram fontes do clube ao Mundo Deportivo.

Capitão Raphinha lidera reação do elenco

A decisão de organizar um churrasco não partiu da diretoria, mas dos próprios jogadores, como forma de manter o grupo focado. O capitão Raphinha, ao lado de Rodri, teve papel fundamental na organização do encontro e fez questão de que o elenco permanecesse nas instalações do clube para preservar a privacidade. A refeição durou cerca de 90 minutos e ofereceu aos jogadores um ambiente descontraído para conversar, sem a pressão dos treinos táticos ou a intensidade dos dias de jogo.

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Flick sempre defendeu que a força deste elenco do Barcelona está em seus laços familiares. O técnico alemão costuma dizer que o grupo funciona como uma família, sem distinção entre titulares habituais e jogadores com papéis de apoio.

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Desfalques na defesa colocam Flick à prova

Embora o churrasco tenha ajudado a cuidar do estado emocional do elenco, Flick ainda enfrenta desafios táticos importantes por causa do número crescente de lesionados. A defesa foi especialmente afetada, deixando o treinador com poucas opções para a próxima fase da temporada. Eric Garcia e Andreas Christensen seguem indisponíveis enquanto se recuperam de suas respectivas lesões, e Jules Kounde corre contra o tempo para estar apto para os próximos jogos.

A pressão aumenta na tabela, à medida que os rivais do Barcelona se aproximam. O Atlético de Madrid está a dois pontos do líder, enquanto o Madrid está apenas três pontos atrás. Flick precisa encontrar uma forma de reorganizar a defesa e evitar que a equipe perca mais pontos neste período de vulnerabilidade. Se quiser manter a liderança, o Barcelona não pode voltar a tropeçar agora.

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Jogos decisivos aguardam o Barcelona no Camp Nou

O desafio imediato do Barcelona envolve três partidas de alta pressão antes da próxima pausa para jogos de seleções. A equipe receberá o Alavés no Camp Nou em 31 de outubro e, em 3 de novembro, enfrentará em casa o Aston Villa de Unai Emery em uma competição europeia. O último compromisso dessa sequência será uma difícil viagem ao Metropolitano para enfrentar o Atlético em 8 de novembro, em um jogo que pode ter grande impacto na disputa pelo título.

Depois de começar a campanha com onze vitórias consecutivas, Flick exige que seus jogadores retomem o estilo de jogo compacto e incansável que marcou o início da temporada. Segundo relatos, o treinador ficou frustrado com as recentes falhas de concentração e quer que a equipe reencontre sua identidade.