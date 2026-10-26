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Hansi Flick pediu ao elenco do Barcelona que volte a se concentrar após a dolorosa derrota sofrida nos minutos finais do clássico, que pôs fim ao início perfeito da equipe na campanha do Campeonato Espanhol. O técnico alemão demonstrou frustração com a falta de frescor de seus jogadores e apontou o aumento dos problemas com lesões como sua principal preocupação daqui para frente.

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Barcelona sofre dolorosa derrota no clássico nos minutos finais

O início perfeito do Barcelona na temporada da La Liga sob o comando de Flick chegou oficialmente a um fim decepcionante. O clube catalão perdeu seus primeiros pontos na competição após uma dolorosa derrota no clássico.

Um golpe decisivo nos minutos finais acabou com a campanha perfeita do Barcelona no campeonato. A derrota por 2 a 1 interrompeu bruscamente uma sequência de nove vitórias na primeira divisão espanhola. O revés também foi o segundo consecutivo da equipe em todas as competições, colocando à prova sua capacidade de reação neste início de temporada.

Flick destaca os detalhes e a falta de vigor físico

Flick não demorou a avaliar as razões por trás do resultado frustrante. O técnico do Barcelona admitiu abertamente que sua equipe ficou abaixo do padrão físico habitual em uma partida tão exigente. Ele reconheceu que pequenos detalhes decidem os grandes confrontos.

“Estamos decepcionados porque nos faltou vigor físico”, explicou o treinador alemão no site oficial do clube. “É nossa primeira derrota na La Liga depois de nove vitórias consecutivas, mas essas coisas acontecem. Em jogos grandes, os detalhes são muito importantes, e hoje eles não estiveram a nosso favor. As derrotas fazem parte do futebol. Temos que analisar o que aconteceu, fazer as coisas melhor, e é isso que faremos.”

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Lesões se tornam a maior preocupação do Barcelona

Além da evidente decepção com o placar final, a crescente lista de jogadores no departamento médico preocupa o clube. O Barcelona perdeu mais um defensor durante o confronto, quando Xavi Espart apresentou um novo problema. Flick não escondeu sua grande preocupação com as condições físicas atuais do elenco. Ele admitiu que “as lesões são a maior preocupação” da comissão técnica neste momento.

Apesar do desfalque na defesa, a partida trouxe uma notícia positiva importante para o meio-campo. Frenkie de Jong finalmente voltou a atuar em uma partida oficial, e Flick observou: “Ele treinou muito bem e será útil para nós.”

Elenco precisa retomar o foco e reagir aos tropeços

O Barcelona agora precisa encontrar uma maneira de reagir imediatamente a este período difícil. Após duas derrotas consecutivas, a pressão imediata sobre o elenco é para interromper rapidamente a perda de embalo. O Barcelona enfrentará o Alaves pela La Liga neste fim de semana, antes de receber o Aston Villa pela Champions League.