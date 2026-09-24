Hans Kraay junior vê que o técnico Xavi Hernández, no que diz respeito aos atacantes, vai seguir um caminho diferente do de seu antecessor Ronald Koeman na seleção da Holanda. Ele afirmou isso antes de Holanda x Alemanha, à ESPN.

Xavi escolheu, em seu primeiro período de jogos de seleções como técnico, Brian Brobbey e Donyell Malen como atacantes da Holanda. Quando este último deixou a convocação por lesão, ele chamou Mexx Meerdink como substituto. Ao que tudo indica, ele não precisa de Memphis Depay nem de Wout Weghorst.

“Memphis não foi convocado, isso é um sinal claro”, começa Kraay junior sobre as escolhas do técnico. “Weghorst não foi convocado, ele que marcou cinco gols nos últimos seis jogos. Xavi também sabe disso.”

“Aí vêm Malen e Brobbey, porque ele não precisa de um atacante para entrar no decorrer do jogo. Se o Malen também se machuca e você, como Weghorst, em boa forma, também não é chamado...”, suspira Kraay junior.

O analista marcante só consegue tirar uma conclusão disso. “Então parece que ele vai seguir um caminho diferente, sem Weghorst. Acho isso chamativo. Eu sempre avalio Weghorst por suas qualidades futebolísticas, não por outras coisas. Acho isso notável.”

Xavi já havia sido perguntado várias vezes, na entrevista coletiva no início desta semana, sobre a ausência de Weghorst, mas deixou claro de imediato que não queria falar sobre jogadores individualmente. Sobre um eventual plano B, disse que isso era sobretudo ‘tático’, sem um centroavante de referência absoluto.

Sobre a ausência de Memphis, maior artilheiro da história da Holanda, ele quis dizer algo. “Foi a decisão mais difícil. Eu o conheço bem. Tenho uma boa relação com ele. Mas ele lidou com isso de forma realmente excelente. Reagiu de maneira muito madura e entendeu completamente a minha decisão. Mas a porta não está fechada. Nem para Memphis, nem para ninguém.”