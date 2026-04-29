Hans Kraay Júnior revelou, em sua coluna para a revista Voetbal International, quem ele considera o melhor candidato para o cargo de diretor geral do Feyenoord. Ele também se pronunciou sobre Giovanni van Bronckhorst, cujo nome já havia sido mencionado. Ele estaria na mira para assumir o cargo de diretor técnico do atual segundo colocado da VriendenLoterij Eredivisie.
Desde que Dennis te Kloese anunciou sua saída do clube de Roterdã, o nome de Robert Eenhoorn tem circulado nos bastidores. Hans Kraay entende isso e vê nele o candidato ideal. “Robert Eenhoorn teve um desempenho incrível no AZ ao lado de Max Huiberts e tirou uma licença sabática após mais de dez anos, porque estava ficando completamente louco de receber ligações 168 horas por semana”, começa o analista da ESPN.
“Isso fez muito bem para ele. Acho que ele é o diretor-geral perfeito para o Feyenoord e o que me importa o que Toon van Bodegom pensa disso? É preciso sempre buscar o melhor, não aquele que é mais simpático”, continua Kraay Júnior. Van Bodegom, presidente do Conselho Fiscal, já havia deixado claro que não é fã de Eenhoorn. É a isso que Kraay se refere.
Kraay também se pronuncia sobre o cargo de diretor técnico, no qual o nome do ex-treinador Giovanni van Bronckhorst vem à tona. Muitas pessoas têm uma opinião sobre isso, mas Kraay não concorda.
“Ouvi o nome de Kees van Wonderen e agora ouço por todos os lados que seria legal se Giovanni van Bronckhorst também assumisse uma função no Feyenoord. Mas acho isso um monte de bobagem”, começa ele.
"Ele pode ser candidato a diretor técnico. Não faço ideia se ele é capaz, mas se o Feyenoord quiser isso, quem somos nós para não acreditar nisso?", questiona Kraay em voz alta. Quanto a uma eventual função diferente para o jogador com 106 partidas pela seleção, Kraay é bem claro.
“Robin tem René Hake, Etienne Reijnen, John de Wolf e Brian Pinas. Ele tem Dick Advocaat como conselheiro. Então, você não vai ficar procurando um papelzinho para Van Bronckhorst, vai? Você o torna candidato a diretor técnico, ou então nada”, conclui ele.