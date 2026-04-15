Hans Kraay Júnior sobre o encontro casual com Jordi Cruijff: “Então, realmente perdemos o DNA do Ajax”

Hans Kraay Jr. conversou com Jordi Cruijff no De Toekomst, conforme relata em sua coluna para a Voetbal International. O analista conversou com o diretor técnico do Ajax sobre os planos do clube de Amsterdã, nos quais as ambições não são escondidas.

Em sua coluna, Kraay é questionado sobre quando o Ajax voltará a ser realmente o Ajax. “Após o sofrimento dos últimos anos, em que quase não se jogou o futebol do Ajax e o DNA do clube estava difícil de encontrar, alguns acham que será um longo processo até que o Ajax recupere esse DNA”, começa Kraay.

Ele indica, em seguida, que conversou longamente sobre isso com Cruijff, quando o encontrou por acaso no complexo de treinamento do time de Amsterdã. Segundo ele, Cruijff não pensa de forma alguma em um longo processo: “O novo normal sob o comando de Jordi Cruijff é que o Ajax simplesmente tem que ser campeão”, afirma Kraay.

Além disso, segundo o analista, o estilo de jogo também foi discutido, sobre o qual Cruijff tem uma opinião clara. “Hans, você não é muito fã daquela construção de jogo retrógrada, né?! Bem, nisso estamos de acordo. Porque eu também acho que um goleiro do Ajax e do Barcelona só deve passar a bola para um zagueiro central se seu primeiro passe puder avançar. E fazer jogadas em triângulo na nossa área, isso a gente também não faz no Ajax e no Barcelona.”

Além disso, o diretor técnico do Ajax deixou claro para Kraay que não quer se proteger. “A partir da primeira rodada do campeonato na próxima temporada, vamos enfrentar o Feyenoord e o PSV. Sim, o PSV também. Se não transmitirmos isso, então é que realmente perdemos o DNA do Ajax. E sabe… não fui trazido para cá para fazer amigos”, disse Cruijff, nas palavras de Kraay.

Para concluir, Kraay escreve que curtiu muito o Steven Berghuis neste fim de semana, cujo desempenho ele considera “incrivelmente bom” depois de todas as lesões. “Daria para dizer que ele precisa de um tempinho para voltar ao seu ritmo antigo, mas vejo um ponta-direita revigorado, alegre e ansioso, que vê coisas que um jogador comum não vê e ainda consegue executá-las”, disse Kraay sobre o veterano de Amsterdã.

O Ajax precisa dar tudo de si nas últimas quatro partidas da temporada para não terminar a campanha com um fiasco. A equipe de Óscar García está atualmente em quinto lugar e precisará conquistar os pontos necessários contra o NAC Breda, o PSV, o FC Utrecht e o sc Heerenveen para garantir a classificação direta para as competições europeias.