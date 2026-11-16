Hans Kraay junior se espanta com situação de Frenkie de Jong na seleção da Holanda: "Que absurdo! Talvez não possamos dizer isso, mas..."

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Hans Kraay junior criticou a KNVB na ESPN, pouco antes do jogo entre Holanda e Alemanha pela Liga das Nações. O comentarista considera inadmissível que a federação não tenha esclarecido o motivo da ausência de Frenkie de Jong.

"Acabei de saber que ele vai jogar normalmente pelo Barcelona neste fim de semana", começou Kraay junior. "Uma distensão em um músculo do quadril. Pois é, na Holanda não podemos dizer isso por causa da privacidade. Que absurdo é esse?"

O comentarista da ESPN se espanta com o sigilo da KNVB em relação à lesão de De Jong, enquanto o Barcelona publica uma mensagem detalhada nas redes sociais. "Eles fazem isso sem problema!"

"Nós também deveríamos fazer isso. Vocês não têm a obrigação de informar seus torcedores fiéis? Eles acompanham vocês por todo o país... Então têm o direito de saber o que há de errado com seus jogadores, não têm?", cobrou da KNVB.

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De Jong fará muita falta à seleção da Holanda na noite de segunda-feira, acredita Kraay junior. "Quando alguém faz uma corrida em profundidade, De Jong lança a bola direto no seu peito. Você corre pensando: lá vem ela. E já pode seguir na jogada. Eles vão sentir falta disso. Mas Veerman também consegue fazer isso."

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Quinten Timber é o substituto de De Jong em Berlim, como decidiu o técnico da seleção, Xavi. Ainda resta saber, porém, como ficará organizado o meio-campo, que também terá Joey Veerman e Tijjani Reijnders.

"Timber substitui Frenkie de Jong, mas não vai atuar exatamente na posição dele. Ele jogará mais adiantado que Veerman", afirmou Kraay junior. "Veerman será a primeira opção de passe. Quinten Timber terá mais a função de fazer corridas."

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A seleção da Holanda só pode ser eliminada da Liga das Nações na noite de segunda-feira em um cenário teórico. Para isso, a Grécia precisa vencer a Sérvia, e a Alemanha também terá de derrotar a Holanda por uma diferença de 14 gols.

Se isso não acontecer, a Holanda estará nas quartas de final da Liga das Nações da UEFA. A fase eliminatória terá continuidade em 2026. Espanha, Inglaterra, França, Bélgica e Portugal já estão classificados para as quartas de final.