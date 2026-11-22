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Anthony Correia já não tem o cargo de técnico do FC Utrecht garantido após a dolorosa derrota em casa para o SC Cambuur (2 a 3), no último sábado. Ainda assim, Hans Kraay junior acharia "muito estranho" se o clube o demitisse agora.

O comentarista da ESPN disse isso no programa Goedemorgen Eredivisie. Embora o Utrecht tenha começado muito mal a temporada, Kraay junior considera cedo demais para tirar conclusões sobre o trabalho de Correia.

"Há ex-jogadores e treinadores que se atrevem a dizer que um técnico é tão bom quanto o elenco que tem", começa Kraay junior. "Acho que eles não têm um elenco tão ruim."

"Se a diretoria o escolheu de forma consciente, seria muito estranho dispensá-lo agora", afirma.

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"É um homem que construiu a carreira com muito cuidado. Fez um bom trabalho no Katwijk e conseguiu levar o Telstar à divisão superior com um orçamento muito apertado", diz Kraay junior, que continua confiando no técnico do Utrecht.

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O Algemeen Dagblad havia informado, mais cedo naquele dia, que a posição de Correia no Utrecht "está claramente ameaçada" . A reportagem, porém, ressaltou que o elenco ainda confia no treinador.

"Acho que ele é um treinador muito bom, porque ouvi isso de jogadores exigentes", diz Kraay junior, confirmando essa confiança. "Ele realmente tem competência, mas, com 20 mil pessoas no seu pé, chega um momento em que a situação se torna insustentável."

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Após 13 partidas disputadas, o Utrecht ocupa a 15ª posição na Eredivisie. A equipe somou 12 pontos, apenas dois a mais que o 16º colocado.

Resta saber se Correia terá tempo para reverter a situação. Na próxima semana, a equipe terá um jogo fora de casa contra o ADO Den Haag que pode ser crucial.