Hans Kraay Júnior compara o alvo do FC Twente com Frenkie de Jong e logo se arrepende

Antes do confronto nas eliminatórias do Keuken Kampioen entre o Almere City e o De Graafschap, Teun Gijselhart recebe elogios especiais de Hans Kraay Júnior. O analista da ESPN chega a comparar o meio-campista do De Graafschap com Frenkie de Jong, mas logo retifica essa afirmação.

Gijselhart, de 21 anos, é um meio-campista de controle que, após passar pelas categorias de base do AFC, AZ e PEC Zwolle, chegou ao De Graafschap em meados de 2025. Em sua primeira temporada, Gijselhart, que tem contrato com o De Vijverberg até meados de 2028, causou grande impressão logo de cara.

Puramente com base nas estatísticas, a contribuição ofensiva de Gijselhart é decepcionante, com zero gols e duas assistências. Por outro lado, ele já venceu 182 duelos, fez 61 desarmes e tem 44 interceptações em seu nome. Ninguém do De Graafschap faz melhor do que ele.

“Ele não é um artilheiro”, começa Kraay Júnior. “Mas Gijselhart é o primeiro ponto de referência para os zagueiros centrais. Ele tem um bom drible, passes curtos, bolas em profundidade, passes em profundidade.”

“Ele não gosta de deslizar e desarmar, mas ele intercepta, corta a linha de passe, como se costuma dizer. Quando você diz: ‘olha o Frenkie ali’, você pensa: sim, lá está o Frenkie.”

"Não vou compará-lo com o Frenkie, senão você (o apresentador Pascal Kamperman, red.) vai dizer isso de novo, mas ele também tem isso. O fato de usar bem o corpo."

“Ele não tem potência, dá pra ver isso aqui”, diz Kraay ao ver alguns destaques. O analista é então questionado se Gijselhart “tem algo de Frenkie de Jong”. “Já estou me arrependendo de ter dito isso”, reage Kraay Júnior.

"Ele tem um drible incrível, e já demonstramos isso muitas vezes juntos", diz ele, referindo-se a um passe brilhante de Gijselhart com a parte externa do pé no início desta temporada contra o Jong Ajax. "Toque com a parte externa do pé, ponto de apoio, buscar profundidade."

"Ele tem uma aceleração no drible que poucos jogadores têm. É preciso ser muito bom como meio-campista se raramente marca gols. Mas Frenkie de Jong também raramente marca gols e é muito bom."

"Tenho que tomar cuidado de novo, porque você está me olhando como se eu estivesse comparando-o com o Frenkie de Jong. De jeito nenhum. Mas ele é o cimento entre as pedras. Há muito interesse", disse Kraay. Segundo Kamperman, olheiros do FC Twente estarão na arquibancada na quarta-feira para ver Gijselhart.