Hans Kraay Júnior cita duas razões cruciais pelas quais Arne Slot não se tornará técnico da seleção holandesa: “Ele me disse que…”

A KNVB está em negociações com Arne Slot para que ele se torne o novo técnico da seleção holandesa, conforme ficou claro na segunda-feira. Hans Kraay Júnior, no entanto, não acredita que isso vá acontecer tão facilmente, conforme ele afirma em sua coluna para a revista Voetbal International.

O técnico do Liverpool, demitido recentemente, é frequentemente citado como sucessor de Ronald Koeman na Seleção Holandesa. E com razão, na opinião de Kraay Júnior. “Ele é mencionado com muita frequência, na verdade. Eu também aceitaria isso de bom grado.”

No entanto, a chegada de Slot está longe de ser um fato consumado. “Ele me disse há algum tempo que, depois do Liverpool, ainda se sente jovem demais para assumir o cargo de técnico da seleção. E acho que ele ainda pensa assim”, afirma Kraay Júnior. Aos 47 anos, Slot ainda tem toda uma carreira como técnico de clube pela frente.

“Mas se Nigel de Jong ligar para ele, não consigo deixar de pensar que ele não vai deixar de vir tomar um café em Zeist”, continua Kraay Júnior. “Pois também Arne Slot entende e percebe que este é o melhor momento de todos para assumir o cargo de técnico da Seleção Holandesa.”

Além da idade relativamente jovem de Slot, haveria ainda um “grande porém”: sua exorbitante cláusula de rescisão após sua demissão do Liverpool. “Não se trata de um biscoito recheado e algumas pesetas. E, como já se sabe, muitos clubes de ponta querem reter essa cláusula de rescisão imediatamente caso o técnico demitido encontre outro empregador dentro de um ano.”

Kraay Júnior acredita, portanto, que Slot não é fácil de convencer. O diretor de futebol de elite, Nigel de Jong, terá que se esforçar bastante, caso considere Slot o principal candidato. Outro nome muito citado é o de Peter Bosz: o técnico do PSV, no entanto, não quer se pronunciar sobre o assunto.

“Quando perguntaram se ele diria definitivamente ‘não’ a uma proposta da Seleção Holandesa, não saiu absolutamente nenhum ‘não’ inequívoco da boca dele”, observa Kraay Júnior. “Ele gostou de ser citado como candidato e, quando perguntaram se pensaria no assunto, disse que, na verdade, não quer mais responder a perguntas sobre a Seleção Holandesa. E isso já me disse o suficiente.”