Hans Kraay Jr. é extremamente crítico ao jogo da seleção da Holanda contra a Grécia (2 a 2), e em especial à atuação de Quinten Timber. Foi o que ele disse à ESPN.

"O primeiro tempo foi realmente horrível", avalia Kraay. "A seleção da Holanda queria sair jogando com três jogadores; com Jurriën Timber, Virgil van Dijk e Van de Ven."

"Tenho a impressão de que cada vez mais adversários da Holanda deixam Van de Ven completamente livre, porque ele não é tão bom na saída de bola", prossegue o repórter. "Aliás, também achei que Jurriën Timber foi muito mal na construção."

Em seguida, Kraay destaca Quinten Timber. "Tivemos mais jogadores abaixo, Quinten Timber, por exemplo. Tenho a impressão de que o belo meio-campista box-to-box que ele era no Feyenoord, sobretudo sob o comando de Arne Slot, se transformou em: tudo é selvagem e descontrolado."

"Selvagem, um domínio ruim da própria bola e depois tentar consertar com uma falta. Tudo nele é um pouco selvagem", opina, enquanto Jan Joost van Gangelen chama o jogador do Crystal Palace de impetuoso.

O ex-jogador do Feyenoord fez uma partida infeliz contra a Grécia e foi substituído no intervalo. Seu substituto, Ryan Gravenberch, controlou melhor o jogo, após o que a Holanda conseguiu desfazer a desvantagem de 2 a 0.

Contra a Alemanha (1 a 1), o meio-campista também já não havia deixado a melhor impressão. Timber perdeu muitas bolas naquela ocasião, levou cartão amarelo logo cedo após uma falta em Kai Havertz e foi sacado aos 57 minutos para a entrada de Joey Veerman.







