Hani Abou Rida, presidente da Federação Egípcia de Futebol, revelou os motivos que o levaram a apresentar um pedido para aumentar o número de clubes participantes nas competições africanas, salientando que não falou apenas do Egito, mas de todos os países que estiveram presentes no Mundial e das federações com a classificação mais elevada.

Abou Rida indicou, em declarações ao programa "A Imagem", do canal "Al-Nahar", com a jornalista Lamis Al-Hadidi, que o pedido surgiu para acompanhar a evolução que ocorre nas competições mundiais, prova disso é que a última edição do Mundial de 2026 contou com a participação de 48 seleções, além de se estar a ponderar aumentar o número de seleções nas novas edições.

Esclareceu que uns dizem que é do Al-Ahly e outros dizem que é do Zamalek, mas que, no fim de contas, trabalha em prol do interesse do futebol egípcio, sublinhando que o pedido foi estudado de forma preliminar, mas houve resistência por parte de algumas federações devido à sua falta de vontade de mudar no momento atual.

Afirmou que há já algum tempo decorrem consultas com o presidente da Confederação Africana de Futebol, Patrice Motsepe, e que a questão do aumento do número de clubes foi levada ao Comité Executivo para ser aprovada na próxima temporada, após ser estudada de forma detalhada e completa, de acordo com as condições de marketing e comerciais, bem como com as datas da agenda africana.

Abou Rida acrescentou que Mahmoud El-Khatib, presidente do Al-Ahly, não o contactou para aumentar o número de clubes participantes nas competições continentais, salientando que qualquer responsável que queira o desenvolvimento olha para o futuro e procura o interesse do futebol egípcio e o desenvolvimento em geral, e não o de um clube em particular.

Afirmou que a direção do Zamalek fez um grande esforço para resolver 18 processos na FIFA, antes do passado dia 25 de julho, explicando que o Zamalek conseguiu regularizar a sua situação antes do prazo final, salientando que alguns clubes do continente africano pediram uma extensão do prazo para obtenção da licença continental, mas a Confederação Africana de Futebol recusou totalmente o pedido.

Esclareceu que a Federação de Futebol não apoiou qualquer clube em particular, sublinhando que a Federação não favorece ninguém e mantém a mesma distância entre todos, e que o interesse do futebol egípcio está acima de qualquer consideração, e que o Zamalek pagou quantias avultadas por ter apresentado a documentação de inscrição dos seus jogadores na temporada passada.

E concluiu: "Procedemos ao escalonamento das dívidas em atraso de vários clubes, e não apenas do Zamalek, no âmbito da cooperação entre a Federação de Futebol e os restantes clubes e do cuidado com todos os clubes egípcios".