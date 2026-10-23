Todas as atenções se voltam para o clássico entre Barcelona e Real Madrid, não apenas por causa da disputa por pontos, mas também devido a um desafio especial que aguarda 6 jogadores que esperam fazer sua estreia no confronto mais famoso do mundo, com a chance de entrar em um registro histórico que reúne apenas nomes de peso caso consigam balançar as redes.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", Xavi Espart, Rodri, Gordon, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus e Hamza Abdelkarim buscam marcar sua primeira aparição no clássico, com a possibilidade de entrarem para a lista dos jogadores que marcaram em seu primeiro confronto diante do Real Madrid com a camisa do Barcelona.

E a importância desse desafio não se limita à marca pessoal, já que a vitória pode dar ao Barcelona um impulso importante na corrida pelo Campeonato Espanhol, enquanto marcar um gol na estreia diante do rival tradicional permanecerá um feito excepcional na carreira de qualquer jogador.

Uma lista em que só entram os donos da primeira marca

Os confrontos do clássico ao longo das décadas viram surgir vários ídolos do Barcelona que não precisaram de muito tempo para deixar sua marca diante do Real Madrid.

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No século XXI, Samuel Eto'o e Ronaldinho marcaram na vitória do Barcelona por 3 a 0 na temporada 2004-2005, e depois Lionel Messi roubou a cena na temporada 2006-2007 ao marcar um hat-trick histórico no empate por 3 a 3 entre as duas equipes.

Na temporada 2009-2010, Zlatan Ibrahimovic marcou o gol da vitória por 1 a 0, antes de Neymar marcar em sua primeira aparição no clássico pelo campeonato na temporada 2013-2014, quando o Barcelona venceu por 2 a 1.

A lista teve continuidade com Arturo Vidal, que marcou na grande vitória por 5 a 1 na temporada 2018-2019, e depois com Sergio Agüero e Ilkay Gündogan, que balançaram as redes em sua primeira aparição apesar de o Barcelona ter perdido por 1 a 2 em ambas as partidas.

Ferran Torres também marcou na ampla vitória por 4 a 0 sobre o Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu, na temporada 2021-2022.

De Maradona a Romário: nomes que fizeram história

E a lista não se limita às estrelas da era moderna, mas se estende a nomes eternos na história do clube catalão.

Na temporada 1978-1979, o austríaco Hans Krankl marcou seu único gol no estádio do Barcelona diante do Real Madrid durante sua primeira temporada com a equipe.

Na temporada 1981-1982, Bernd Schuster e Kenny Dalglish marcaram na vitória por 2 a 1 sobre a equipe merengue, antes de Diego Maradona deixar sua marca na temporada seguinte, ao marcar o primeiro gol na vitória do Barcelona pelo mesmo placar.

Já Gary Lineker proporcionou um dos inícios mais marcantes na temporada 1986-1987, quando marcou um hat-trick nas redes do Real Madrid, enquanto Ronald Koeman contribuiu com dois gols de pênalti na vitória por 3 a 1 na temporada 1989-1990.

E na era do "Dream Team", Romário fixou seu nome na memória da torcida durante a histórica vitória por 5 a 0, graças ao seu famoso drible "rabo de vaca" diante do zagueiro Alkorta.

Meho Kodro também brilhou ao marcar dois gols na vitória por 3 a 0 na temporada 1995-1996, antes de Ronaldo Nazário dar continuidade a escrever seu nome na história do clássico na temporada seguinte, e depois Sonny Anderson marcou na vitória por 3 a 0 na temporada 1997-1998.