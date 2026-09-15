Hamza Abdelkarim, jovem atacante do Barcelona, falou sobre suas ambições com a equipe na atual temporada, reafirmando o desejo de marcar o maior número possível de gols e de continuar evoluindo nas fileiras do clube catalão.

O Barcelona anunciou, dias atrás, a renovação do contrato de Hamza Abdelkarim até 2030, e o jogador egípcio assinou nesta terça-feira o contrato em uma cerimônia oficial realizada na sede do clube catalão.

Assista à cerimônia de renovação do contrato

Hamza Abdelkarim afirmou, durante a cerimônia de renovação de seu contrato, conforme destacado pelo jornal "Mundo Deportivo": "Quero marcar gols pela equipe, trabalhar e evoluir com este grupo. Sou atacante e desejo ajudar o time marcando gols".

Sobre as chances de Lamine Yamal e Rodri conquistarem a Bola de Ouro, Hamza disse: "Há muitos jogadores no time que podem vencê-la, e eles mereceriam. Mas todos nós vamos concordar que a vitória de Lamine seria muito merecida. Estou extremamente feliz em jogar com ele todos os dias".

O sonho do Camp Nou

O atacante do Barcelona comentou a possibilidade de disputar a final da Liga dos Campeões da Europa de 2029 no estádio Camp Nou, dizendo: "Seria algo maravilhoso, é inacreditável poder jogar a final em 2029, especialmente quando vejo esses troféus que estão nesta sala. Mas meu foco está neste ano e na preparação para a Liga dos Campeões da Europa desta temporada".

Hamza elogiou o apoio que recebe da comissão técnica desde sua chegada ao time principal, explicando: "Sinto o apoio dele desde o primeiro dia, e também o apoio de todos os integrantes da comissão técnica. O vestiário é como uma família. Eles buscam maneiras de melhorar meu desempenho e ajudar na minha evolução. Tenho uma grande vontade de comparecer aos treinos toda manhã".

Não temo a pressão

Sobre a dimensão da atenção que recebe em seu país, o Egito, ele disse: "Não acho que isso represente uma pressão, mas sim uma confiança. Sinto orgulho dos meus compatriotas pelo apoio que me dão, e tento deixá-los ainda mais orgulhosos de mim por meio do meu desempenho".

A pouca participação

Hamza rejeitou associar suas poucas participações, em comparação com seu companheiro Xavi Espart, às negociações de renovação de seu contrato, dizendo: "Não acho que joguei menos minutos do que ele por causa da questão da renovação do meu contrato. Espart fez um verão excelente, e é por isso que joga. Não acho que tenha relação com as negociações de renovação do meu contrato, mesmo que haja pessoas dizendo isso".

Hamza Abdelkarim disputou apenas alguns minutos pelo time principal do Barcelona no âmbito oficial.

Alguns relatos alegaram que isso se deve a um plano adotado pela comissão técnica do Barcelona para que Hamza não jogasse e brilhasse antes da renovação de seu contrato, o que poderia levá-lo a se transferir para outro clube, especialmente diante da cláusula de rescisão baixa em seu contrato anterior (15 milhões de euros), antes de subir para 150 milhões de euros no novo contrato.

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