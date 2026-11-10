O Barcelona sofreu um duro golpe no âmbito de sua equipe reserva, depois que as lesões e as convocações internacionais provocaram uma grave crise em seu elenco, antes do aguardado confronto contra o Girona B, marcado para o próximo sábado, dentro das disputas da segunda divisão espanhola.

As ausências fizeram com que o técnico Juliano Belletti perdesse 22 jogadores, sendo 8 por lesões e outros 14 por se juntarem às seleções de seus países, o que levou o clube catalão a entrar em contato com a Federação Espanhola de Futebol para solicitar o adiamento da partida, diante da dificuldade de disponibilizar o número suficiente de jogadores para disputar o duelo, segundo o jornal catalão "Mundo Deportivo".

A equipe reserva do Barcelona conta atualmente com apenas nove jogadores, sendo eles Bonfill, Unzueta, Xavi Castro, Jariba, Dani Ávila, Katowicz, Diarra, Kochen e Álex González, além de dois jogadores da equipe juvenil, Arjimi e Gistau.

Landry Farré e Guillem Víctor se juntaram à lista de lesionados, que inclui Eder Aller, Shane Kluivert, Pedro Villar, Juan Hernández, Patricio Pacífico e Sama Noumoke, que está perto de concluir a fase de recuperação e retornar aos gramados.

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Essas lesões aumentam a dificuldade da situação de Belletti, especialmente por coincidirem com o período de paralisação internacional, que privou a equipe de um grande número de seus elementos titulares, seja pela participação com as seleções de base ou com as seleções principais.

14 jogadores internacionais ausentes do Barcelona

No âmbito das convocações internacionais, Iker Rodríguez, Álex Campos, Pedro Rodríguez e Jony Hernández se juntaram à seleção da Espanha Sub-19, enquanto Ibrima, Raúl Expósito, Pape Koroma, Sergi Mayans, Jordi Pisquer, Ibrima Tunkara, Ío Martínez e Roberto Tomás disputam a Copa do Mundo Sub-17, ao passo que Caicedo se juntou à seleção do Equador e Aziz Issa à seleção de Gana.

O Barcelona Atlètic também sente a falta dos serviços do atacante egípcio Hamza Abdelkarim, que foi registrado na lista da equipe principal, mas atua pela equipe reserva, depois de receber uma convocação para se juntar à seleção principal do Egito.

Essa crise chega em um momento importante para o Barcelona Atlètic, que apresenta resultados notáveis na atual temporada e lidera a classificação do Grupo 2 da segunda divisão espanhola, com 25 pontos.

A equipe catalã tem quatro pontos de vantagem sobre o Terrassa, segundo colocado, cinco pontos sobre o Espanyol B e seis pontos sobre o Girona B, seu próximo adversário, o que confere ao confronto grande importância na disputa pela liderança, diante do desejo do Barcelona de manter sua posição.