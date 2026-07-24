O jovem avançado egípcio Hamza Abdelkarim inaugurou a sua conta goleadora pela equipa principal do Barcelona, deixando a sua primeira marca com a camisola "blaugrana" durante o encontro amigável à porta fechada que juntou a formação catalã ao Europa na noite desta sexta-feira, no âmbito da preparação em curso para a disputa da temporada (2026-2027).

O promissor avançado, de 18 anos, tinha conquistado a confiança do treinador alemão Hansi Flick, que o lançou como titular na frente de ataque para a partida, disputada sem presença de público. Abdelkarim conseguiu traduzir essa oportunidade num segundo golo para o Barcelona, decorrida meia hora de jogo.

Este forte arranque do jovem avançado surge depois de o clube catalão ter anunciado recentemente a ativação da cláusula de compra definitiva no seu contrato oriundo do Al Ahly do Egito, na sequência de um período de empréstimo bem-sucedido que iniciou em janeiro passado e durante o qual apresentou níveis notáveis com a equipa de sub-19, antes de ser promovido para participar nos treinos de preparação para a nova temporada sob o comando de Flick.

Este golo surge numa fase de brilho do avançado egípcio, que participou em 4 jogos ao serviço do Egito no Mundial recentemente.

Hamza prepara-se para defrontar o seu antigo clube, o Al Ahly, depois de o Barcelona ter anunciado que enfrentará o gigante egípcio na Taça Joan Gamper no próximo dia 19 de agosto, no estádio Camp Nou.