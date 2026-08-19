O Barcelona encerra sua preparação para a nova temporada 2026-2027, na noite desta quarta-feira, com o duelo contra o Al-Ahly pela Troféu Joan Gamper no estádio "Spotify Camp Nou", em uma partida que também marcará a apresentação do elenco à torcida, apesar de o mercado de transferências ainda não ter sido definitivamente fechado.

Hansi Flick aparecerá ao lado do capitão Raphinha diante da torcida do Barcelona, para anunciar o início da nova temporada, num momento em que a direção esportiva, comandada por Deco, segue trabalhando para fechar a contratação do atacante camisa 9, além da possibilidade de reforçar outras posições antes do fechamento da janela de transferências.

Flick incluiu dois jogadores que participaram, cada um deles, na manhã de hoje da partida amistosa entre o Barcelona Atlètic e o Club Europa, o que significa que a dupla pode disputar duas partidas em um único dia.

Sete jogadores de linha chegam à etapa final

A participação de um grande número de jogadores do Barcelona com suas seleções na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá, levou Flick a recorrer a um grande número de jogadores da academia de La Masia durante o período de preparação.

Com o retorno gradual dos jogadores internacionais, o treinador alemão começou a reduzir a lista, antes de finalmente definir sete jogadores de La Masia no grupo que estará presente na apresentação do time diante do Al-Ahly.

Segundo o jornal catalão "Sport", a lista inclui Hamza Abdelkarim, Auran Jourin, Xavi Espart, Jordi Pesquier, Álvaro Cortés, Brian Fariñas e Ibrima Toncara.

A presença de Toncara é especialmente chamativa, depois de ele ter atuado por uma hora completa na manhã de hoje com o Barcelona Atlètic diante do Club Europa no estádio Johan Cruyff, na partida que terminou com a vitória do time catalão por um a zero.

Resta saber se Flick lhe dará outra oportunidade de atuar diante do Al-Ahly, ou se ele ficará apenas no banco de reservas, após ter disputado uma partida quase completa com o time B no mesmo dia.

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Iker Rodríguez rouba a cena

Já o oitavo nome de La Masia na lista de Flick é o jovem goleiro Iker Rodríguez, de acordo com o que informou Gerard Romero.

O promissor goleiro retornou às fileiras do Barcelona Atlètic há menos de uma semana, antes de também participar do confronto contra o Europa na manhã de hoje, o que torna sua convocação para a Troféu Gamper especialmente significativa.

Rodríguez recebe um interesse claro da comissão técnica e da direção esportiva, como uma das opções cogitadas para ocupar a posição de terceiro goleiro do time principal, em disputa com Eder Aller.

Por isso, sua presença diante do Al-Ahly, seja obtendo minutos de jogo ou permanecendo no banco de reservas, será importante no âmbito do processo de avaliação em curso para definir a identidade do terceiro goleiro do Barcelona na nova temporada.