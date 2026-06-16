Hamza Abdelkarim fala sobre sua participação no lugar de Mohamed Salah

Hamza Abdelkarim, atacante da seleção egípcia, expressou sua grande alegria por ter disputado sua primeira partida na Copa do Mundo, após ter entrado em campo no confronto contra a Bélgica, que terminou empatado em 1 a 1, na estreia dos Faraós na Copa do Mundo de 2026.

Hamza Abdel Karim entrou em campo no segundo tempo, depois que a comissão técnica, liderada por Hossam Hassan, o colocou no lugar do capitão da seleção, Mohamed Salah, em um dos momentos mais marcantes da partida para o jovem atacante.

Hamza Abdel Karim disse em declarações ao canal “BeIN Sports”: “Precisamos nos concentrar nos próximos jogos e conquistar os três pontos, mas, para mim, a sensação é indescritível depois de entrar no lugar de Mohamed Salah”.

O jovem jogador do Barcelona acrescentou que a seleção egípcia fez uma partida forte contra a Bélgica, garantindo que o foco dos jogadores agora está nas próximas partidas para aumentar as chances de classificação para a próxima fase.

A participação de Hamza Abdelkarim marcou sua estreia na Copa do Mundo, dando início à sua trajetória mundialista em um grande confronto contra uma das principais seleções europeias.

A seleção egípcia conquistou um ponto em sua primeira partida do Grupo G, após empatar com a Bélgica em 1 a 1, ocupando a primeira colocação empatada com os Diabos Vermelhos.

Os Faraós se preparam para um confronto importante contra a Nova Zelândia na segunda rodada, onde a seleção egípcia busca conquistar a primeira vitória de sua história em Copas do Mundo e reavivar suas esperanças de chegar à segunda fase pela primeira vez.

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