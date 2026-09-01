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imago-sport-1082253531.jpgZUMA Press Wire

Traduzido por

Hamza Abdelkarim envia recado inflamado após primeira aparição pelo Barcelona

Barcelona x Rayo Vallecano
Barcelona
Rayo Vallecano
La Liga
H. Abdelkarim
Espanha
Egito

O que ele disse?

O jovem atacante egípcio Hamza Abdel Karim, de 18 anos, comemorou a sua primeira participação com a equipe principal do Barcelona, depois que o técnico Hansi Flick lhe deu a oportunidade de atuar diante do Rayo Vallecano, dando início a um novo passo em sua trajetória dentro do clube catalão, em meio a grandes esperanças de dar continuidade ao seu brilho com o time principal.

Hamza afirmou, em declarações ao canal TV3 após a partida: "Estou extremamente feliz por disputar o meu primeiro jogo, e espero conquistar ainda mais sucessos no futuro", expressando a sua enorme alegria em atuar diante da torcida do Barcelona no estádio Camp Nou.

E o atacante egípcio acrescentou: "Havia muita gente, e eu estava muito empolgado para entrar ali. Foi uma sensação muito forte. Quero vivê-la de novo e de novo."

Hamza falou sobre as suas ambições com a equipe principal, reafirmando o seu desejo de dar tudo de si para ajudar o Barcelona a alcançar os seus objetivos, dizendo que espera "ajudar o time o máximo possível e vencer tudo" na próxima etapa.

O atacante egípcio elogiou os seus dois companheiros de setor ofensivo, o brasileiro Raphinha e o espanhol Lamine Yamal, reafirmando a sua admiração pelo que ambos apresentam dentro e fora de campo.

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Sobre Raphinha, ele disse: "Ele é uma pessoa incrível, e todos sabemos que sempre dá o seu máximo em qualquer lugar do campo", enquanto descreveu Lamine Yamal como um jogador que possui "um talento encantador nos pés", ressaltando que ele joga pelo time e pela torcida.

Hamza havia chamado a atenção durante a pré-temporada, depois de apresentar-se de forma destacada e se sobressair como um dos principais artilheiros do Barcelona, conquistando por fim a recompensa que esperava ao participar com a equipe principal em uma partida oficial.

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