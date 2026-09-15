Hamza Abdelkarim: adoro o apelido "Haaland do Nilo" e meu objetivo é devolver a Liga dos Campeões ao Barcelona

Hamza Abdelkarim, jovem atacante do Barcelona, falou sobre suas ambições após renovar seu contrato com o clube catalão até 2030, ressaltando que seu principal objetivo é marcar gols, evoluir com a equipe e contribuir para a conquista de títulos, com destaque para a Liga dos Campeões da Europa.

Hamza concedeu declarações à mídia do Barcelona após a cerimônia de renovação de seu contrato até 2030, falando sobre sua experiência no Barça, suas principais memórias desde a infância, seu atacante favorito, além da possibilidade de atuar pela equipe reserva durante a temporada atual.

Uma experiência "incrível"

Hamza descreveu o que vive atualmente no Barcelona como algo "incrível", elogiando a maneira como a torcida o recebeu desde sua chegada ao clube.

O atacante egípcio destacou que seu compatriota Mohamed Salah representa uma de suas principais fontes de inspiração, por ser um atacante egípcio que conseguiu chegar aos mais altos níveis do futebol mundial.

Hamza revelou que seu gol na Copa Joan Gamper (contra sua ex-equipe, o Al Ahly, do Egito) representa o momento mais marcante de sua trajetória no Barcelona até agora, e também falou sobre a relação com seus companheiros Roony Bardghji e Karim Adeyemi, ressaltando que existe uma sintonia especial entre eles dentro do vestiário.

Sobre os gols que prefere marcar, disse: "Prefiro marcar o gol da vitória no último minuto a fazer um hat-trick, desde que o hat-trick não resulte na vitória, é claro".

Barcelona desde a infância

Hamza Abdelkarim relembrou uma de suas principais memórias com o Barcelona quando era criança, afirmando: "Assisti à grande vitória sobre o Paris Saint-Germain com meu irmão em casa, e essa foi minha primeira memória com o Barcelona quando eu era criança. E quando soube que o clube queria me contratar, foi algo empolgante para mim".

Referência entre os atacantes

O jogador do Barcelona falou sobre os principais atacantes com os quais aprende, dizendo: "Há muitos bons atacantes. Quero aproveitar isso. Há atacantes fantásticos por todo o mundo, com quem se pode aprender, e é o que eu tento fazer".

Sobre seu papel dentro do Barcelona, Hamza destacou que sua principal missão é marcar, acrescentando: "Sou atacante e quero marcar gols, claro. Há outros jogadores que marcam gols, como Raphinha e Lamine, mas minha contribuição é marcar gols".

"O Haaland do Nilo"

O atacante egípcio falou sobre a comparação com o norueguês Erling Haaland, dizendo com um sorriso: "Haaland é um atacante fantástico, incrível em marcar gols e em estar no lugar certo para marcá-los. Sempre se pode aprender com os grandes jogadores ao observar a maneira como eles jogam. E adoro que me chamem de Haaland do Nilo".

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O sonho do Barcelona

Hamza falou sobre sua relação com o clube e sua ambição de se desenvolver, afirmando: "É um sonho estar neste clube e representá-lo. Os minutos em campo são uma decisão do treinador, e eu respeito isso. Trabalho todos os dias para evoluir. Preciso de tempo para melhorar e ajudar a equipe. Sei que os minutos virão, e tenho que estar preparado quando chegar a hora".

A Liga dos Campeões primeiro

Hamza explicou: "Repito: quero marcar gols e conquistar títulos, especialmente a Liga dos Campeões da Europa. Mas prefiro falar sobre objetivos em vez de sonhos, porque é assim que encaro as coisas".

Abdelkarim colocou a conquista do título da Liga dos Campeões da Europa como seu principal objetivo com a equipe, lembrando que o título continental não entra nas galerias do clube desde 2015.

Hamza tem 18 anos e entende que a questão de atuar pela equipe principal ou pela reserva deve estar ligada à obtenção de minutos em campo que o ajudem a evoluir.

E disse: "Não sei se vou jogar pela equipe B. Não acho que seja algo que eu não deva fazer, e não devo sentir vergonha se jogar por ela. É muito importante ter minutos, marcar gols, treinar com a equipe principal e me provar dentro de campo, seja com a equipe principal, a reserva ou a seleção. Trabalho todos os dias para isso".

Uma missão clara

Sobre sua rápida evolução e chegada à equipe principal, Hamza disse: "É um sonho, como sempre digo, chegar até aqui, com a vontade de conquistar muitos títulos e contribuir marcando gols, pois esse é o meu papel como atacante".

Ele apontou que ainda tem muitos aspectos a desenvolver, acrescentando: "Tenho aspectos que preciso melhorar, sim, e há coisas que faço bem e nas quais ainda posso evoluir. O estilo de jogo do Barcelona é diferente de qualquer outra equipe, e estou na fase de adaptação a ele e de melhorar dia após dia".

O objetivo da temporada

Hamza encerrou sua fala definindo sua ambição pessoal para a temporada atual, dizendo: "Marcar gols pela equipe, trabalhar e evoluir com este grupo. Sou atacante e quero ajudar a equipe marcando gols".

Hamza busca marcar seu primeiro gol oficial pelo Barcelona, depois de ter marcado 4 gols em jogos amistosos com a equipe antes do início da atual temporada.

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