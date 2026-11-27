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Hamburgo x Bayern de Munique: horário do jogo

Bundesliga - Rodada 11 28 de nov. de 2026 - 09:30 Volksparkstadion

O Hamburgo recebe o Bayern de Munique no sábado, no Volksparkstadion, em Hamburgo, em partida da Bundesliga.

O Hamburgo ocupa a 12ª posição, no meio da tabela, e chega após resultados ruins. Na última partida, perdeu por 4 a 0 em Bremen. Antes, a equipe comandada por Merlin Polzin havia sido derrotada pelo Eintracht Frankfurt tanto na liga quanto na Copa da Alemanha.

O Bayern chega na segunda posição, mas não vive sua melhor fase. Durante a semana, a equipe de Vincent Kompany perdeu por 2 a 1 para o Lille, fora de casa, na Champions League. Foi sua primeira derrota na temporada.

O elenco também enfrenta problemas. Harry Kane ficará fora por vários meses após uma ruptura da sindesmose. Serge Gnabry e Manuel Neuer estão entre os outros desfalques.

Em Hamburgo, Lennart Karl deve voltar a ter um papel importante no ataque. O jogador de 18 anos teve uma atuação fraca contra o Lille e busca recuperar a forma.

O ambiente em torno do clube segue agitado, já que o debate sobre Jamal Musiala continua ocupando o Bayern. Em campo, o time precisa mostrar estabilidade em Hamburgo.

Confira aqui onde assistir à partida ao vivo na TV e pela internet.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Hamburgo e Bayern de Munique?

Nos últimos cinco jogos, entre partidas oficiais e amistosos, o Hamburgo somou uma vitória, um empate e três derrotas. Na partida mais recente, perdeu por 4 a 0 para o Werder Bremen. Antes, empatou por 1 a 1 com o Hajduk Split em um amistoso e venceu o Gladbach por 3 a 1. Contra o Eintracht Frankfurt, sofreu duas derrotas por 3 a 1, uma na Copa da Alemanha e outra na liga. Ao todo, o Hamburgo marcou seis gols e sofreu 12.

O Bayern venceu dois dos últimos cinco jogos, empatou dois e perdeu um. Na partida mais recente, foi derrotado por 2 a 1 pelo Lille, fora de casa, na Champions League. Antes, empatou por 1 a 1 com o Colônia e venceu o Mainz 05 por 2 a 1, fora de casa. Na Champions League, bateu o Atlético de Madrid por 2 a 0, fora de casa, e empatou por 2 a 2 com o Borussia Dortmund. O Bayern marcou oito gols e sofreu seis.

Hamburgo x Bayern de Munique: escalações

Hamburgo x Bayern de Munique: retrospecto recente

Hamburgo x Bayern de Munique: histórico do confronto direto

Hamburgo x Bayern de Munique: tabelas