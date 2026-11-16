HALL OF FAME XIX - Gabriel Batistuta, o centroavante que não se divertia jogando futebol

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"Eu não me diverti jogando futebol." Dita por Gabriel Omar Batistuta, a frase parece quase impossível de conciliar com o que vimos durante anos nos campos de futebol.

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Porque, se houve um jogador capaz de despertar emoções, de fazer milhares de pessoas saltarem das arquibancadas e de transformar um gol em algo muito maior do que uma bola na rede, esse jogador foi o Rei Leão. Ele encarava o futebol como uma responsabilidade, com seriedade absoluta, sem fazer concessões a si mesmo e sem nunca se dar por satisfeito. Nós, por outro lado, nos divertimos muito com aquela potência, aqueles chutes e aquelas comemorações.

Para entender o que ele representou, porém, é preciso voltar a um verão de muitos anos antes, quando seu nome ainda não tinha o peso que ganharia nos anos seguintes e seu rosto ainda não havia se tornado uma das imagens mais reconhecíveis do futebol. Quem escreve viu Batistuta jogar pela primeira vez no verão de 1991, diante da pequena televisão de uma casa de praia, durante a Copa América. Era pequeno e não tinha como avaliar de fato o nível de um atacante, mas, enquanto assistia à Argentina, uma pergunta ficou gravada em sua cabeça: "Como é que ele consegue ser tão melhor que os outros?" Aquela Argentina venceria o torneio, e Batistuta terminaria como artilheiro, com seis gols. Os registros confirmam o resultado, mas não a surpresa daquele menino, que permanece intacta.

Talvez esteja aí uma das chaves para entender o Rei Leão: Batistuta nunca se descreveu como um talento predestinado, desses para quem o futebol parece vir quase como um direito de nascença. Sua mentalidade era a de um jogador formado pelo trabalho, pela disciplina e pelo rigor consigo mesmo. O talento existia, e era enorme, mas nunca lhe bastou saber que o possuía: ele precisava demonstrá-lo a cada vez, de preferência com um gol, de preferência com mais um.

Em Florença, aquela mentalidade ganhou uma forma que ia muito além do número de gols marcados. Batistuta não era apenas um centroavante capaz de chutar com uma força impressionante, mas um jogador que transmitia potência em cada gesto, mesmo quando não estava com a bola nos pés: na corrida, no apoio, na maneira de proteger a bola, na capacidade de resistir ao contato com um defensor e transformar uma disputa em oportunidade para arrancar. Parecia que seu corpo havia sido feito para se impor, que cada movimento guardava uma força prestes a explodir. Essa sensação chegava ao estádio tão imediatamente quanto o som de um chute seu na trave ou no fundo da rede.

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As comemorações também faziam parte daquela potência, porque, em Batistuta, nunca pareciam um gesto acrescentado depois do gol, mas a continuação natural do que acabara de acontecer. A corrida em direção à bandeirinha, a pose de guerreiro que viraria até uma estátua sob a Curva Fiesole, a metralhadora com que comemorava os gols: imagens diferentes, mas unidas pela mesma energia, por uma intensidade que não deixava espaço para a moderação. Não era apenas um atacante que marcava; era um homem que parecia precisar liberar alguma coisa toda vez que a bola entrava no gol.

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Por trás da metralhadora, há uma história que revela um lado mais íntimo do personagem. Luciano Dati, massagista histórico da Fiorentina, havia criado uma relação especial com Batistuta, a ponto de acompanhá-lo também à França durante a Copa do Mundo de 1998, conseguindo chegar até ele e tratá-lo às escondidas na concentração da Argentina. Dessa cumplicidade nasceu também o apelido de 007: Dati havia mandado fazer uma camisa com o número sete desenhado como uma pistola e, brincando, convidara Batistuta a atirar nele quando marcasse. O centroavante seguiu a sugestão e, em 20 de setembro de 1998, em Vicenza, comemorou pela primeira vez imitando uma metralhadora. A partir daquele momento, o gesto se tornaria uma de suas marcas registradas. Havia também um contador de gols na camisa de Batistuta, que Luciano Dati atualizava depois de cada gol, quase tornando visível, jogo após jogo, aquela busca constante que, para o centroavante argentino, parecia não ter um ponto de chegada definitivo. Naquelas comemorações também estava o vínculo com uma pessoa que permanecera ao seu lado, longe dos holofotes.

Sua história, no entanto, não é feita apenas de imagens que encontraram lugar imediato na memória coletiva, porque às vezes até uma atuação extraordinária pode ficar em segundo plano quando, na mesma partida, acontece algo destinado a se tornar um ícone. Em 21 de junho de 1994, na Copa do Mundo disputada nos Estados Unidos, a Argentina enfrenta a Grécia e vence por 4 a 0: Batistuta marca três gols, dois no primeiro tempo e um de pênalti no fim, mas a partida é lembrada sobretudo por outra comemoração, a de Diego Maradona após o terceiro gol argentino, quando o Diez corre em direção a uma câmera e grita de alegria, deixando para o torneio uma de suas imagens mais famosas. O hat-trick de Batistuta permanece nos registros da partida, enquanto a imagem de Maradona continua viva na memória de quem viu aquela Copa: sem tirar nada de Diego, naturalmente, mas chama a atenção pensar que um dia em que o centroavante argentino marcou três vezes tenha ficado associado sobretudo a outro gesto. É assim também que funciona a memória do futebol, capaz de escolher uma imagem e deixar todo o resto, até mesmo um hat-trick, um passo atrás.

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Há outra imagem, muito diferente, que pertence à história de Batistuta e da Fiorentina. Em 7 de fevereiro de 1999, no Franchi, a Fiorentina enfrenta o Milan em uma partida que termina 0 a 0 e marca uma virada na temporada da equipe de Giovanni Trapattoni, ainda na liderança da tabela. Na reta final, Batistuta dispara em direção ao gol, mas sua corrida é interrompida bruscamente: ele machuca o joelho esquerdo e é obrigado a deixar o campo. É difícil não colocar lado a lado as duas imagens, a do artilheiro avançando rumo ao gol e a de seu corpo parando no gramado do Franchi, porque naquele mesmo momento parece ser interrompida também a caminhada da Fiorentina rumo a um Scudetto que Florença havia começado a imaginar como possível. Não seria o único motivo pelo qual aquele sonho se desfaria, e a equipe ainda terminaria o campeonato em terceiro lugar, mas aquela queda permanece como uma imagem marcante de uma temporada e de uma cidade que, justamente quando pareciam poder ir até o fim, de repente se viram diante de um obstáculo enorme.

O título que perseguira em Florença sem conseguir conquistar viria com a Roma, na temporada 2000-2001. Batistuta contribuiu para a conquista do Scudetto com vinte gols no campeonato e também marcou na última partida, a vitória por 3 a 1 sobre o Parma que deu à Roma seu terceiro título. Uma conquista diferente daquela com que sonhara vestindo a camisa da Fiorentina, alcançada depois de anos em que ele havia conduzido uma equipe e uma cidade rumo a um objetivo que ficou por cumprir, mas que completou a trajetória de um centroavante capaz de deixar uma marca profunda por onde passou. Em Roma, finalmente encontrou o título italiano, sem que isso apagasse o vínculo construído em Florença, onde seu nome já significava mais do que o de um grande atacante.

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Resta, então, aquela frase, capaz de surpreender quem teve a sorte de vê-lo jogar: ele não se divertia, não se permitia isso, sentia o peso da responsabilidade diante de quem havia pago um ingresso para vê-lo. Talvez seja justamente isso que torne ainda mais especial a lembrança de Batistuta como jogador, porque, enquanto ele vivia o futebol com aquela seriedade absoluta, com aquela disciplina e com aquela vontade que o levavam a exigir sempre mais de si mesmo, do outro lado da tela e nas arquibancadas havia quem se divertisse, se emocionasse e esperasse seu próximo chute como se algo irrepetível pudesse acontecer.

Talvez Gabriel Batistuta não tenha se divertido jogando futebol. Mas, sem dúvida, fez a gente se divertir.

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E quem escreve sempre volta àquela casa de praia, àquela televisão e àquele menino que ainda não sabia explicar por quê, mas já tinha entendido que estava diante de algo diferente: "Como é que ele consegue ser tão melhor que os outros?" Passaram-se mais de trinta anos, e aquela pergunta não perdeu a força.