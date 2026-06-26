Haland o derrubou... O técnico da Noruega entra para a lista dos “ousados” na Copa do Mundo

Em uma decisão que surpreendeu a todos antes do jogo decisivo contra a França, Ståle Solbakken, técnico da Noruega, na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, mudanças radicais que abalaram a estabilidade do time titular — uma jogada tática arriscada que coloca os “Vikings” em confronto direto com a história e com a equipe de Kylian Mbappé, que busca garantir a liderança sem hesitações.

De acordo com a rede de estatísticas de futebol “Opta”, a Noruega se tornou apenas a quarta seleção na história da Copa do Mundo a realizar mais de 10 mudanças na escalação titular em uma única partida da mesma edição do torneio.

A escalação da seleção da Noruega foi a seguinte:

Goleiro: Egil Selvik.

Defesa: Leo Ostigård – Fredrik André Bjørkan – Henrik Valsner.

Meio-campo: Patrick Berg – Fredrik Orsens – Christian Thorsvedt – Thilo Åsgard.

Ataque: Andreas Schildrup – Jørgen Strand Larsen – Oscar Bob.

Ståle Solbakken, técnico da seleção da Noruega, surpreendeu a todos ao não escalar Erling Haaland, atacante do Manchester City, no time titular.

A ousada decisão do técnico Ståle Solbakken colocou a Noruega ao lado de três grandes seleções que já haviam alcançado esse número excepcional. De acordo com a rede, a Noruega se tornou apenas a quarta seleção na história da Copa do Mundo a realizar mais de 10 alterações na escalação titular em uma única partida da mesma edição do torneio.

Com esse número, a Noruega entra para um seleto clube de grandes seleções, iniciado pela Espanha na Copa do Mundo de 2006, quando realizou 11 substituições contra a Arábia Saudita, seguida pela Bélgica na edição de 2018, com dez alterações contra o Japão, antes que o Brasil repetisse o feito na Copa do Mundo de 2022, com dez alterações contra a Coreia do Sul.

A decisão de Solbakken ocorre em um momento que não permite experimentações, já que a Noruega enfrenta a França na última rodada da fase de grupos, em uma partida decisiva para a classificação. As mudanças em grande escala refletem ou uma confiança excessiva no banco de reservas ou uma manobra tática para enfrentar o forte meio-campo da França, liderado por Kylian Mbappé.