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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Hakimi sobre os pênaltis: Eu tinha certeza de que venceríamos, porque temos Bono

Países Baixos x Marrocos
Países Baixos
Marrocos
Copa do Mundo
A. Hakimi
Y. Bounou
Países Baixos
Marrocos
México

Grande confiança no goleiro dos Leões do Atlas

Ashraf Hakimi, capitão da seleção marroquina, afirmou estar orgulhoso de seus companheiros, após superar a barreira da Holanda e avançar para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, ressaltando que a vitória dos Leões do Atlas foi merecida.

A seleção do Marrocos se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 após vencer a Holanda nos pênaltis (3 a 2), após empate no tempo regulamentar e na prorrogação (1 a 1), na madrugada desta terça-feira, no Estádio de Monterrey, no México, pela fase de 32 da competição.

A seleção da Holanda abriu o placar aos 72 minutos com um gol de Cody Gakpo, craque do Liverpool, mas o Marrocos se recusou a desistir, e Issa Diop marcou o gol de empate aos 90+1, levando a partida para a prorrogação e, em seguida, para os pênaltis, que sorriram para os Leões do Atlas.

Ashraf Hakimi disse em entrevista transmitida pela rede “BeIN Sports” após a partida: “Esta é uma vitória merecida. Mantivemos o espírito de vitória até o último minuto da partida”.

Ele acrescentou: “Mantivemos nossa identidade marroquina e nosso estilo de jogo, mesmo depois de estarmos perdendo por um gol, e conseguimos voltar à partida”.

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O astro do Paris Saint-Germain continuou: “Criamos muitas chances, e a posse de bola esteve a nosso favor, mas, infelizmente, não marcamos mais gols”.

E continuou: “Quando chegamos aos pênaltis, eu tinha certeza da vitória, porque temos Yassine Bono”.

Bono defendeu o quinto pênalti da Holanda, cobrado por Sammerville, e Ismael Sibari converteu o último pênalti, garantindo a classificação do Marrocos para as oitavas de final.

Hakimi concluiu suas declarações: “Estou orgulhoso de todos os jogadores. Representamos a África, e quero agradecer à torcida que viajou até o México para nos apoiar. Nossa missão é fazer com que eles se orgulhem de nós”.

A seleção do Marrocos se prepara para enfrentar o Canadá nas oitavas de final da Copa do Mundo na noite do próximo sábado.

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