Hakimi sobre os pênaltis: Eu tinha certeza de que venceríamos, porque temos Bono

Ashraf Hakimi, capitão da seleção marroquina, afirmou estar orgulhoso de seus companheiros, após superar a barreira da Holanda e avançar para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, ressaltando que a vitória dos Leões do Atlas foi merecida.

A seleção do Marrocos se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 após vencer a Holanda nos pênaltis (3 a 2), após empate no tempo regulamentar e na prorrogação (1 a 1), na madrugada desta terça-feira, no Estádio de Monterrey, no México, pela fase de 32 da competição.

A seleção da Holanda abriu o placar aos 72 minutos com um gol de Cody Gakpo, craque do Liverpool, mas o Marrocos se recusou a desistir, e Issa Diop marcou o gol de empate aos 90+1, levando a partida para a prorrogação e, em seguida, para os pênaltis, que sorriram para os Leões do Atlas.

Ashraf Hakimi disse em entrevista transmitida pela rede “BeIN Sports” após a partida: “Esta é uma vitória merecida. Mantivemos o espírito de vitória até o último minuto da partida”.

Ele acrescentou: “Mantivemos nossa identidade marroquina e nosso estilo de jogo, mesmo depois de estarmos perdendo por um gol, e conseguimos voltar à partida”.

O astro do Paris Saint-Germain continuou: “Criamos muitas chances, e a posse de bola esteve a nosso favor, mas, infelizmente, não marcamos mais gols”.

E continuou: “Quando chegamos aos pênaltis, eu tinha certeza da vitória, porque temos Yassine Bono”.

Bono defendeu o quinto pênalti da Holanda, cobrado por Sammerville, e Ismael Sibari converteu o último pênalti, garantindo a classificação do Marrocos para as oitavas de final.

Hakimi concluiu suas declarações: “Estou orgulhoso de todos os jogadores. Representamos a África, e quero agradecer à torcida que viajou até o México para nos apoiar. Nossa missão é fazer com que eles se orgulhem de nós”.

A seleção do Marrocos se prepara para enfrentar o Canadá nas oitavas de final da Copa do Mundo na noite do próximo sábado.