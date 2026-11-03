Hakimi se pronuncia com mensagem emocionante após a morte de atacante do Tenerife

O marroquino Achraf Hakimi, astro do Paris Saint-Germain, juntou-se à lista de estrelas do futebol que lamentaram a morte de Jesús de Miguel, atacante do Tenerife, após seu falecimento aos 30 anos de idade, em decorrência da grave lesão que sofreu durante a partida de seu time contra o FC Andorra, pela segunda divisão espanhola.

Hakimi escreveu uma mensagem de condolências em suas contas nas redes sociais, na qual disse: "Um carinhoso abraço a todos os seus entes queridos. Que descanse em paz", expressando sua solidariedade à família do jogador e aos seus admiradores na sequência do trágico acidente.

De Miguel havia sofrido uma colisão violenta com o goleiro do Andorra, Jesús Owono, durante os últimos minutos da partida realizada no estádio "Heliodoro Rodríguez López", quando o goleiro saiu para disputar uma bola dividida com o atacante, vindo este último a sofrer uma grave lesão que exigiu a intervenção da equipe médica e seu transporte de ambulância ao hospital.

A partida foi interrompida com o placar marcando o empate por 2 a 2.

As reações não se limitaram a Hakimi, já que o FC Andorra se apressou em lamentar a morte do jogador com uma mensagem comovente, na qual disse: "De coração partido e com profunda tristeza, apresentamos as mais sinceras condolências à família de Jesús de Miguel, a todos os seus companheiros e amigos, e ao Tenerife. Descanse em paz".

Gerard Piqué, presidente do clube andorrano e ex-jogador do Barcelona, também fez questão de expressar sua tristeza, e escreveu: "Sinto muitíssimo. Que Jesús descanse em paz", ao passo que reportagens da imprensa indicaram que ele deixou o estádio da partida rapidamente após o acidente para se informar sobre o estado do atacante.

O Tenerife anunciou a morte de seu jogador às oito horas da manhã de terça-feira, confirmando em comunicado oficial que atravessa um momento de profunda tristeza, e pedindo respeito à privacidade de sua família nestas dolorosas circunstâncias.

Os desdobramentos da tragédia estenderam-se às competições nacionais, depois que a Real Federação Espanhola de Futebol decidiu suspender as partidas previstas para terça-feira, no âmbito da Copa do Rei e da Copa da Rainha, em luto pela morte do jogador, além de cancelar a cerimônia de apresentação da partida da seleção espanhola sub-21 contra o Japão na cidade de Almendralejo, ficando as novas datas das partidas adiadas para serem anunciadas posteriormente.