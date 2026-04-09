As repercussões da final da Copa Africana de Nações entre Marrocos e Senegal continuam, e não apenas no plano jurídico, já que a seleção senegalesa apresentou um recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) contra a decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) de atribuir o título ao Marrocos.

Achraf Hakimi, capitão dos “Leões do Atlas”, falou sobre essa decisão e a controvérsia que cercou a final, em declarações à rede “Movistar”, após a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Liverpool (2-0) no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, na noite da última quarta-feira.

Hakimi disse: “Foram momentos difíceis e carregados de tensão dentro de campo. Não me sinto orgulhoso da imagem que mostramos por causa do episódio das toalhas. Ainda assim, a equipe mostrou uma boa imagem em termos competitivos. Respeitamos o adversário e a competição”.

Hakimi se referia às tentativas de jogadores da seleção marroquina de roubar a toalha do goleiro senegalês Édouard Mendy durante a final, já que a toalha acabou se tornando um símbolo representativo dos acontecimentos da partida posteriormente.

Por outro lado, o lateral marroquino condenou o comportamento da seleção senegalesa e manifestou apoio à decisão da CAF de conceder o título ao Marrocos, acrescentando: “No momento, está sendo avaliado o que deve acontecer, e esperamos que seja tomada a decisão que sirva ao interesse do futebol africano”.

E completou: “Esperamos conquistar o título porque o merecemos, e porque não se pode sair do campo daquela maneira”.

Frustrado por não vencer por mais de dois gols

Por sua vez, o ex-astro de Inter de Milão e Borussia Dortmund demonstrou insatisfação com a pequena vantagem obtida pelo Paris Saint-Germain diante do Liverpool, apesar da vitória, dizendo: “Depois das chances claras que criamos, você sente certa frustração por não termos conseguido uma diferença maior, mas estamos felizes com o desempenho da equipe como um todo”.

Hakimi aproveitou a oportunidade para reforçar as chances do Paris Saint-Germain na disputa pelo título da Liga dos Campeões, afirmando: “Como eu disse antes, não se deve duvidar desta equipe. Somos os atuais campeões e provamos isso repetidas vezes. Quando nos consideram acabados, estamos na nossa melhor forma. Entendemos a fase da temporada em que estamos e esperamos continuar nesse ritmo e chegar o mais longe possível”.

Ainda assim, Hakimi alertou contra subestimar o Liverpool no jogo de volta, enfatizando: “O futebol muda muito rápido. Anfield é um estádio extremamente difícil. Precisamos estar no máximo de concentração e não considerar a classificação garantida. Temos de ir para vencer, como fazemos sempre, e decidir o confronto”.

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