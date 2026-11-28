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O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, explicou como Nuno Mendes e Achraf Hakimi são utilizados em posições avançadas antes do confronto de sábado contra o Lorient, pela Ligue 1. Sem Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia, o treinador testa alternativas ofensivas com os laterais.

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Mendes e Hakimi em funções avançadas no PSG

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, destacou como Nuno Mendes e Achraf Hakimi ajudam a impulsionar o ataque do time antes do jogo de sábado contra o Lorient, pela Ligue 1, no Parc des Princes. Sem Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia, o PSG segue buscando soluções dentro do elenco para manter sua força ofensiva.

Líder da Ligue 1 e com oito vitórias consecutivas, o time de Luis Enrique se adapta constantemente para conciliar os compromissos nacionais e europeus sem peças importantes do ataque pelos lados do campo.

“Hakimi joga como atacante quase o tempo todo”

Em entrevista coletiva na sexta-feira, Luis Enrique explicou que sua comissão técnica testa ativamente funções pouco convencionais para jogadores como Mendes e Hakimi fora da janela de transferências. Em vez de depender apenas de novas contratações, ele aposta no elenco para mostrar o que consegue fazer em campo.

“Estamos sempre tentando melhorar o time sem poder contratar jogadores, porque estamos fora da janela de transferências. Pensamos em situações diferentes para cada jogo. Somos uma comissão técnica que busca provar que os jogadores conseguem lidar com coisas sobre as quais vocês talvez tenham dúvidas”, disse Luis Enrique. “Estamos sempre abertos a diferentes possibilidades. Nuno Mendes já jogou como ponta, e Hakimi joga como atacante quase o tempo todo. Continuamos buscando melhorar o time, e são os jogadores que vão nos mostrar se isso funciona ou não.”

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Versatilidade e movimentação controlada no sistema

Mendes e Hakimi fazem parte de um elenco mais amplo, montado com base na capacidade de adaptação, ao lado de jogadores como Warren Zaire-Emery, Senny Mayulu, Lucas Beraldo, Ousmane Dembele, Maghnes Akliouche e Vitinha. Luis Enrique observou que a liberdade para trocar de posição só funciona quando os jogadores equilibram a movimentação ofensiva com a disciplina defensiva.

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“É preciso esse tipo de liberdade para treinar situações gerais, como a movimentação controlada. Para defender, é preciso estar bem posicionado. Esse equilíbrio é difícil, caso contrário, todos os times jogariam como nós. É preciso ter jogadores com inteligência e capacidade para lidar com isso”, explicou.

Fórmula será testada contra a defesa do Lorient

Mendes e Hakimi enfrentarão uma defesa disciplinada do Lorient no Parc des Princes, na noite de sábado. O time de Alexandre Dujeux sofreu apenas três gols nos últimos seis jogos pela liga.

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A capacidade das movimentações ofensivas dos laterais do PSG de superar a defesa recuada do Lorient será decisiva enquanto o líder busca a nona vitória consecutiva na Ligue 1.