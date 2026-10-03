A comissão técnica da seleção do Egito, comandada por Hossam Hassan, decidiu poupar Haitham Hassan, jogador do Celtic, da Escócia, do amistoso diante da África do Sul por causa de uma lesão, com base na recomendação do departamento médico presidido pelo Dr. Mohamed Abou El-Ela.

Segundo o jornal "Al-Shorouk", do Egito, a seleção encerrou seus treinos na noite deste sábado no Estádio Internacional do Cairo, em preparação para o confronto amistoso com o qual conclui a sua atual concentração.

Participaram do treino 22 jogadores, após o retorno de Ahmed Fattouh aos treinamentos coletivos, depois de concluir o programa de reabilitação, em consequência de uma contusão na coxa sofrida durante a partida contra o Sudão do Sul, vencida pelo Egito por 5 a 0 na segunda rodada das Eliminatórias da Copa Africana de Nações.

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A seleção egípcia enfrenta a sul-africana em amistoso, às 21h de amanhã, domingo, no Estádio Internacional do Cairo.

Também desfalca a partida contra a África do Sul o astro egípcio Mohamed Salah, após seu retorno ao seu clube, o Trabzonspor, da Turquia, em meio a notícias de uma desavença com a comissão técnica da seleção após a partida contra Angola.

O Egito havia iniciado a atual pausa internacional com um empate em casa diante de Angola (0 a 0), na estreia das Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, antes de conquistar uma vitória esmagadora fora de casa sobre o Sudão do Sul (5 a 0).



