Haaland teria vaga no Bayern? Ídolo do clube diz que não

O norueguês vem tendo uma ótima temporada, mas os bávaros já tem Lewandowski

Erling Haaland é "realmente especial", mas não teria espaço no de Munique, pelo menos é o que o ídolo bávaro Owen Hargraves diz, defendendo que o clube não teria lugar para a jovem promessa do futebol.

O sistema ofensivo do Bayern é formado por apenas um atacante mais avançado, que hoje é Robert Lewandowski. O polonês, inclusive, apesar dos 31 anos, não apresenta sinais de uma aposentadoria próxima ou de uma queda de rendimento.

Assim, o clube de Munique realmente não precisa de um jogador como Haaland e não precisaria repetir o processo do próprio Lewandowski em 2014, quando chegou ao Bayern vindo do , atual clube do norueguês. Por isso, o Bayern não deveria entrar na disputa pelo jovem, que tem ainda o Real Madrid como interessado.

Aos 19 anos, Haaland está apenas começando um caminho que se espera que seja de muito sucesso, ainda mais considerando seu rendimento pelo Dortmund, com 13 gols marcados em 12 jogos, e já tendo ultrapassado a marca dos 40 gols na temporada 2019/20. E, conforme observado por Hargraves, em entrevista ao FourFourTwo: "Haaland é realmente especial - ele faz o gol parecer fácil, e não é".

"Seu gol contra o , com a bola passando por ele, parecia tão confortável. Ele é ridiculamente bom, embora Lewandowski também seja muito bom no Bayern - ele marcou seu 40º gol da temporada no fim de semana. Então, mesmo se você pudesse contratar Haaland, ele não entraria no time do Bayern agora, só por causa da maneira como eles jogam com um na frente", completou.

Além, disso, o ex-jogador exalta o elenco repleto de estrelas do Bayern, mesmo depois de grandes nomes terem se aposentado recentemente, "Bayern não tem realmente nenhuma fraqueza, o que é incrível considerando que todos disseram que eles estão em transição, depois que [Arjen] Robben e [Franck] Ribery se aposentaram", acrescentou Hargreaves, "Eles estão um pouco em transição, mas se você olhar para a equipe, é um começo inacreditável".