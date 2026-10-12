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Erling Haaland Manchester City 2026-27 clapGetty
Traduzido por

Haaland surpreende fotógrafo: "Vejo você mais do que a minha namorada"

Liverpool x Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
E. Haaland
England
Noruega

Depois da vitória sobre o Liverpool

O norueguês Erling Haaland, estrela do Manchester City, foi protagonista de uma cena cômica após a partida contra o Liverpool, pelo Campeonato Inglês.

O Manchester City arrancou uma vitória valiosa das garras do anfitrião Liverpool, por três gols a zero, no emocionante confronto entre as duas equipes, na noite de ontem, pela Premier League.   

O gigante jogador norueguês abriu o placar na partida de ontem, domingo, com um toque final decisivo: ele aproveitou a finalização de Jeremy Doku e mandou no canto inferior do gol.

Isso despertou a admiração de um dos cinegrafistas da televisão, que fazia um close em Haaland no gramado após o apito final.

De acordo com o jornal "The Sun", um dos cinegrafistas disse a Haaland: "Que grande gol, que grande gol".

Haaland respondeu sorrindo: "Você está em todos os lugares, vejo você mais do que a minha namorada (Isabel Haugseng Johansen)".

O cinegrafista riu e disse: "Eu sei, sim", enquanto Haaland sorria e seguia seu caminho de volta ao vestiário.

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