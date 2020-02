Contratado ao Salzburgo por 20 milhões de euros, Erling Haaland voltou, neste sábado (1), a dar razão a quem o considera um das maiores promessas do futebol, ao marcar o seu sétimo gol nos três jogos que entrou em campo com a camisa do Borussia Dortmund.

Na sua estreia como titular, bastaram 18 minutos pra Haaland fazer seu primeiro gol na partida, na vitória do BVB por 5 a 0 sobre o Union Berlin, no Signal Iduna Park. Nos minutos finais, o norueguês fez o quinto tento que deu números finais a partida.

Contas feitas, foram precisos 157 minutos em campo para marcar sete gols, que se reflete num novo recorde da liga alemã. É o terceiro jogador da história da a atingir essa marca nos três primeiros jogos.

